Addis Ababa — Même si le gouvernement fédéral a déployé des efforts considérables pour mettre en oeuvre l'accord de paix de Pretoria par le biais d'une aide humanitaire, d'allocations budgétaires et de la mise en place de l'administration provisoire du Tigray, ces efforts n'ont pas été réciproques de la part des dirigeants déchus du TPLF, selon Aregawi Berhe, membre fondateur et ancien président du Front.

L'ancien président a également critiqué le silence de la communauté internationale face au recrutement militaire et au réarmement en cours, car cela encourage le parti dissous à saper l'accord de paix de Pretoria et à déstabiliser la Corne de l'Afrique.

« Le gouvernement fédéral travaillait d'arrache-pied pour faciliter le processus de paix dans cette région. Mais le destinataire de ces efforts n'était pas disposé à conclure un quelconque accord de paix », a-t-il noté.

Aregawi a précisé que les dirigeants du Front populaire de libération du Tigray (TPLF), au lieu d'adhérer pleinement au processus de paix, considéraient l'accord de Pretoria comme une occasion de se regrouper et de poursuivre leurs objectifs à long terme.

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« Ils veulent utiliser le processus de paix de Pretoria pour gagner du temps et se réorganiser afin de poursuivre leurs intentions néfastes », a-t-il déclaré.

Dans une interview exclusive accordée à l'Agence de presse éthiopienne (ENA), M. Aregawi a déclaré que le TPLF, toujours belliqueux, continuait de reconstituer ses capacités militaires malgré la signature de l'accord de paix de Pretoria.

« Ils continuent de recruter des troupes et de constituer des armées. L'armée plus importante dont ils disposaient [...] s'est considérablement réduite ; ils ont donc dû recruter de nouvelles forces », a déclaré M. Aregawi.

Pourtant, la communauté internationale reste silencieuse face à la poursuite du recrutement militaire et du réarmement, a critiqué M. Aregawi, ajoutant que cela encourageait le parti dissous à saper l'accord de paix de Pretoria et à déstabiliser la Corne de l'Afrique.

Ses remarques font écho aux préoccupations soulevées par l'ancien président de l'administration provisoire du Tigray, Getachew Reda, et par le conseiller à la sécurité nationale, Redwan Hussien, qui ont écrit dans un commentaire publié par Al Jazeera que les éléments radicaux du TPLF utilisaient l'accord de Pretoria comme une occasion de se regrouper et de se préparer à une nouvelle confrontation.

« Avec l'aide et le soutien d'Asmara, la frange radicale du TPLF a décidé de lancer une offensive contre le gouvernement fédéral dans les jours à venir », ont-ils déclaré dans leur commentaire.

Selon l'ancien président du TPLF, de nombreux anciens combattants sont de plus en plus déçus par la direction prise par la direction désormais dissoute du TPLF.

« La plupart des militaires de l'ancienne génération ont quitté l'organisation car ils ne voient aucun avenir sous cette direction », a-t-il ajouté.

En conséquence, les dirigeants recrutent des mineurs. « Ils arrachent des enfants âgés d'à peine 13 ou 14 ans à leurs parents », a révélé Aregawi.

Il a toutefois souligné que de nombreuses familles du Tigré s'opposaient activement à cette conscription forcée en envoyant leurs enfants loin de la région.

« La population en général est totalement opposée à ces projets de recrutement ; elle laisse ses enfants s'enfuir vers le centre de l'Éthiopie, de l'autre côté de la mer Rouge ou vers des pays étrangers, via le Soudan et ainsi de suite », a précisé Aregawi.

Néanmoins, l'ancien président s'est dit préoccupé par le fait que les acteurs internationaux soient restés largement silencieux face aux activités de recrutement et aux préparatifs en vue d'une nouvelle confrontation.

« La communauté internationale ne critique pas ce processus de recrutement d'enfants. Elle aurait dû le condamner ; elle aurait dû s'y opposer. Mais elle ne le fait pas », a-t-il déclaré.

Un tel silence pourrait compromettre les acquis obtenus grâce à l'accord de Pretoria, a souligné M. Aregawi.

Soulignant les efforts considérables déployés par le gouvernement fédéral pour soutenir la reconstruction post-conflit dans cet État régional, l'ancien président a déclaré que ces efforts n'avaient pas trouvé d'écho auprès des dirigeants du TPLF, aujourd'hui dissous.

M. Aregawi a également fait remarquer que les éléments radicaux au sein du TPLF, aujourd'hui dissous, avaient sapé les administrations provisoires successives mises en place à la suite de l'accord de Pretoria.

Mettant en garde contre les conséquences plus larges d'une reprise du conflit, l'ancien président a averti que l'instabilité en Éthiopie aurait des répercussions dans toute la Corne de l'Afrique.

Il a souligné que le rôle croissant de l'Éthiopie dans l'intégration régionale, le développement des infrastructures et la transformation économique rendait la paix et la stabilité de plus en plus importantes non seulement pour les Éthiopiens, mais aussi pour les pays voisins.

S'adressant à la jeunesse du Tigray et aux membres de la diaspora, M. Aregawi a exhorté chacun à rejeter les appels à une nouvelle confrontation et à soutenir plutôt la paix et le développement.

« J'appelle en particulier la jeunesse du Tigray à se réveiller et à se lever pour le peuple, pour les intérêts légitimes du peuple, afin que ce leadership égocentrique ne l'emporte pas », a-t-il déclaré.

« Restez du côté du peuple au lieu de vous ranger du côté de ces personnes qui ont infligé cette misère au peuple du Tigray. »