Soudan: Al-Aysir - La décision du Conseil des ministres d'importer des produits pétroliers est une mesure courageuse et décisive

Le ministre de la Culture, de l'Information, des Antiquités et du Tourisme, Khalid Al-Aysir, a déclaré que la manipulation de la stabilité monétaire et des prix des produits pétroliers n'est pas seulement motivée par l'avidité économique, mais constitue également une menace directe pour la sécurité nationale et un facteur majeur de hausse des prix.

Il a ajouté : « Par conséquent, la décision prise aujourd'hui par le Conseil des ministres d'importer directement des produits pétroliers est une mesure courageuse et décisive qui permettra d'améliorer la disponibilité de ces produits, de réduire les monopoles et de contribuer à maîtriser l'inflation. »