Afrique de l'Ouest: BRVM - Le titre NEI CEDA Côte d'Ivoire trône à la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours en fin de semaine

Au terme de la séance de cotation de ce vendredi 12 juin 2026, le titre NEI CEDA Côte d'Ivoire qui évolue dans l'édition, trône à la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours avec 4,44%.

Cette valeur voit ainsi son cours passer de 2 025 FCFA la veille à 2 115 FCFA ce 12 juin 2026, soit une augmentation de 90 FCFA. Par rapport au 10 juin 2026 où elle se situait à 1 990 FCFA, l'action NEI CEDA Côte d'Ivoire connait une hausse de 125 FCFA. Cette embellie du titre s'explique par ses performances annuelles.

En effet, la société NEI CEDA Côte d'Ivoire a réalisé un résultat net bénéficiaire de 2,036 milliards de FCFA au 31 décembre 2025 contre une perte de 759,371 millions de FCFA au 31 décembre 2024. La direction de l'entreprise prévoit de distribuer aux actionnaires sous forme de dividende global brut l'intégralité de ce résultat. C'est cette perspective de gain que les investisseurs anticipent en acquérant des actions NEI CEDA.

Le reste du Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres Sucrivoire Côte d'Ivoire (plus 3,90% 3 195 FCFA), SAPH Côte d'Ivoire (plus 2,47% à 7 685 FCFA), Solibra Côte d'Ivoire (plus 1,30% à 39 000 FCFA) et Palm Côte d'Ivoire (plus 1,09% 8 780 FCFA).

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Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Sicor Côte d'Ivoire (moins 7,05% à 4 480 FCFA), Onatel Burkina Faso (moins 4,58 % 2 815 FCFA), ETI Togo (moins 3,03% à 32 FCFA), Oragroup Togo (moins 2,52% à 2 710 FCFA) et Nestlé Côte d'Ivoire (moins 2,12% à 15 000 FCFA).

La valeur des transactions s'est établie à 1,959 milliard de FCFA contre 1,457 milliards de FCFA précédemment.

Concernant la capitalisation du marché des actions, elle enregistre une baisse de 15,672 milliards, passant de 16 834,950 milliards de FCFA la veille à 16 819,278 milliards de FCFA ce vendredi 12 juin 2026.

Quant à la capitalisation du marché des obligations, elle enregistre aussi une baisse de 6,467 milliards avec un niveau de 13 169,178 milliards FCFA contre 13 175,645 milliards de FCFA la veille.

L'indice BRVM Composite a régressé de 0,09% à 436,60 points contre 437,01 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il enregistre aussi une baisse de 0,07% à 203,69 points contre 203,84 points la veille. De son côté, l'indice BRVM Prestige est en hausse de 0,02% à 171,72 points contre 171,69 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM Principal s'est replié de 0,32% à 310,17 points contre 311,17 points précédemment.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) a enregistré une variation négative de 0,03% à 172,54 points contre 172,60 points la veille.