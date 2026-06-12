Afrique de l'Ouest: Conseil présidentiel sénégalo-gambien - Signature à Dakar, de 12 accords entre les deux pays

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et homologue de la Gambie, Adama Barrow, ont co-présidé le 12 juin à Dakar la quatrième session du Conseil présidentiel sénégalo-gambien.

Selon la Présidence de la République qui donne l'information, huit ans après la création de cette instance, les deux Chefs d'État ont voulu faire de cette session celle de l'évaluation et de l'action, attentifs à ce que les engagements pris se traduisent en résultats concrets et mesurables au bénéfice des populations.

«Ils ont salué le chemin déjà parcouru, du pont de la Sénégambie à l'interconnexion électrique entre la Senelec et la Nawec, et tracé les priorités à venir, de la matérialisation de la frontière commune au barrage de Sambangalou, en passant par l'intégration économique, l'énergie, l'agriculture et la résilience climatique », renseigne le communiqué.

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La session, précise-t-on, a été couronnée par la signature de douze accords et feuilles de route, couvrant la défense et la sécurité, l'économie et le commerce, l'énergie et les hydrocarbures, le numérique, la jeunesse, la culture, l'environnement et la coopération transfrontalière. Les deux présidents ont réaffirmé leur attachement commun aux idéaux de paix, de stabilité et de bon voisinage au sein de la Cedeao, de l'Union africaine et des Nations Unies.

Au-delà des textes, informe le document, le sens de cette rencontre tient en une conviction partagée par les deux Chefs d'État, celle d'un seul peuple habitant deux pays, dont la frontière n'est pas une ligne de séparation mais un trait d'union. «Le Sénégal et la Gambie ont choisi de construire ensemble un destin commun », lit-on dans le document.