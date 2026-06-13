Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 13 juin 2026

revue de presse

Coupe du Monde 2026 : Thomas Partey manquera l'entrée en lice du Ghana, pour raison de visa

Le milieu de terrain ghanéen Thomas Partey ne disputera pas le match d'ouverture de la Coupe du monde de son équipe mercredi, le Canada ayant rejeté sa demande de visa alors qu'il attend son procès à Londres pour plusieurs accusations de viol.

La FIFA a annoncé vendredi dans un communiqué que Partey, âgé de 32 ans, ne pourra pas se rendre depuis le camp de base de son équipe à Smithfield, dans le Rhode Island, pour le match d'ouverture du Ghana contre le Panama à Toronto.

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« Sa demande de visa a été rejetée par le gouvernement canadien », a déclaré l'instance dirigeante du football mondial. « La FIFA n'intervient pas dans les procédures d'immigration des pays hôtes, y compris dans l'octroi des visas. Comme lors des précédentes manifestations de la FIFA, c'est le gouvernement hôte qui décide en dernier ressort qui obtient un visa et qui est autorisé à entrer sur le territoire. » [Source Africanews]

Afrique subsaharienne : Croissance ralentie à 4 % en 2026 (BM)

L’impact du conflit au Moyen-Orient, combiné à des pressions inflationnistes persistantes et à des marges budgétaires limitées, assombrit les perspectives économiques de la région, souligne la Banque mondiale.

La croissance économique de l’Afrique subsaharienne devrait légèrement ralentir à 4 % en 2026, après avoir atteint 4,1 % en 2025, sous l’effet des répercussions du conflit au Moyen-Orient, de la hausse des prix de l’énergie et du ralentissement de la demande mondiale, indique la Banque mondiale dans son rapport sur les Perspectives économiques mondiales publié vendredi.

Selon l’institution de Bretton Woods, les prévisions de croissance pour cette année ont été revues à la baisse de 0,3 point de pourcentage par rapport aux estimations de janvier, les effets négatifs des tensions géopolitiques devant l’emporter sur les bénéfices attendus des réformes structurelles et des accords commerciaux récents. [Source Apanews]

Éthiopie : La correspondante de La Croix expulsée après un reportage au Tigré

La journaliste française Augustine Passilly, correspondante du quotidien La Croix en Éthiopie, a été expulsée du pays le 12 juin 2026, après le retrait de son accréditation officielle. Une mesure que son journal qualifie d’« arbitraire » et d’atteinte à la liberté de la presse, intervenue au retour d’un reportage dans la région instable du Tigré.

Basée à Addis-Abeba, Augustine Passilly couvrait l’actualité éthiopienne pour le quotidien catholique français La Croix depuis septembre 2023. Elle collaborait également avec d’autres médias, dont Mediapart et le journal suisse Le Temps. Son travail de correspondante a pris fin en début de semaine, lorsque les autorités éthiopiennes ont refusé de renouveler son accréditation de presse, la contraignant à quitter le territoire. [Source Afrik.com]

Congrès mondial des sage-femmes sur la santé des bébés au Portugal : Des expertes africaines privées de visas

À l'approche du congrès mondial des sages-femmes à Lisbonne, qui débute dimanche 14 juin, plusieurs expertes d'Afrique et d'Asie se sont vu refuser leur visa. Une absence dénoncée par les organisateurs, alors que la santé maternelle et néonatale est au cœur des débats.

Le congrès de la Confédération internationale des sage-femmes (ICM), organisé à Lisbonne à partir du dimanche 14 juin, doit réunir des spécialistes du monde entier autour d'un enjeu majeur de santé publique : réduire les décès liés à la grossesse, à l'accouchement et aux premières semaines de vie. Selon les organisateurs, au moins 20 intervenantes venues d'Afrique et d'Asie se sont vu refuser leur visa à la dernière minute.

Des professionnelles originaires notamment du Nigeria, du Rwanda, du Burundi, d'Éthiopie, de Sierra Leone, de RDC, du Bangladesh et d'Inde figurent parmi les personnes concernées. [Source Africa Radio]

Ebola : Africa CDC exige une surveillance sanitaire renforcée à toutes les frontières africaines

Les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC) ont officiellement appelé les États membres de l’Union africaine à renforcer immédiatement les mesures de surveillance sanitaire dans les aéroports, ports maritimes et principaux postes-frontières terrestres. L’objectif est clair : empêcher la propagation transfrontalière de l’épidémie de maladie à virus Ebola, souche Bundibugyo, qui menace actuellement plusieurs régions du continent.

Dans une lettre adressée aux ministres de la Santé, le directeur général d’Africa CDC, le Dr Jean Kaseya, plaide pour une réponse rapide, coordonnée et scientifiquement fondée. L’agence recommande concrètement le renforcement du dépistage non invasif des voyageurs, le déploiement de personnel qualifié aux points d’entrée, et l’amélioration des mécanismes de détection et d’orientation des cas suspects.

Elle insiste également sur l’intensification des campagnes de sensibilisation aux risques sanitaires, sans pour autant entraver la circulation des personnes, des biens ou des opérations humanitaires. [Source Africapresse]

Côte d’Ivoire : La classe politique se mobilise après la démolition d’un quartier de Koumassi

En Côte d’Ivoire, la démolition sur la base d’une fausse autorisation d’un quartier entier de la commune de Koumassi mobilise la classe politique. Les 3 et 4 juin derniers, un individu, Jacques Brou, documents à l’appui, a fait raser près de 34 ha du quartier Campement.

Du jour au lendemain, plusieurs dizaines de familles se retrouvent sans abris, sans commerces et sans moyens financiers. Le procureur de la République a annoncé l’ouverture d’une enquête et ordonné l’arrestation de l’auteur des démolitions : mais la classe politique souhaite aller plus loin. [Source RFI]

Au Tchad, l’armée française prépare un retour à pas feutrés

Un an et demi après l’éviction brutale des soldats français basés au Tchad, Paris et N’Djamena avancent sur la reprise de leur coopération militaire bilatérale.

Après le divorce, le rabibochage. Un an et demi après le renvoi des quelque 1 000 soldats français basés au Tchad, le 30 janvier 2025, Paris et N’Djamena avancent sur la reprise de leur coopération militaire. Objectif : retisser un partenariat plus discret et bénéfique à chacun, sans emprises françaises permanentes, comme c’était le cas auparavant.

Depuis qu’il a mis l’armée de l’ancienne puissance coloniale à la porte, au nom de la souveraineté de son pays, le président tchadien, Mahamat Idriss Déby, n’est pas satisfait des offres alternatives et de la fiabilité de ses autres partenaires émiratis, turcs et russes. [Source Le Monde Afrique]

Gabon : Le profil de l’endettement détérioré par les déséquilibres budgétaires

La Banque africaine de développement (BAD) dresse un constat préoccupant sur la situation macroéconomique du Gabon dans son rapport Perspectives économiques en Afrique 2026. Si le pays conserve une inflation modérée et entrevoit une reprise progressive de son activité, les déséquilibres budgétaires continuent de fragiliser ses finances publiques.

En 2025, la croissance économique a ralenti à 2,7 %, contre 3,4 % un an plus tôt, sous l’effet du recul de la production pétrolière, minière, forestière et des transports. Cette contre-performance a toutefois été partiellement compensée par le dynamisme de la construction, de l’industrie manufacturière et des services, soutenus par les investissements publics et la consommation intérieure. [Source GabonMediaTime]

Le Bénin passe à l’offensive pour pousser son coton au-delà de 700 000 tonnes

Le gouvernement béninois promet une prime exceptionnelle de 10 FCFA par kilogramme aux cotonculteurs si la production nationale dépasse 700 000 tonnes lors de la campagne 2026-2027. Cette mesure, évaluée à environ 7 milliards de FCFA, vise à relancer une filière coton en recul depuis trois campagnes et à ramener le Bénin à ses meilleurs niveaux de production.

Le gouvernement béninois versera aux producteurs de coton une prime exceptionnelle de 10 francs CFA par kilogramme, en complément du prix d’achat homologué, si la production nationale dépasse 700 000 tonnes lors de la campagne 2026-2027.

L’enveloppe correspondante est estimée à environ 7 milliards de francs CFA, soit près de 10,7 millions d’euros. La mesure, arrêtée en Conseil des ministres le 3 juin, a été mise en avant vendredi 12 juin à Parakou, lors de la fête annuelle des cotonculteurs organisée par l’Association interprofessionnelle du coton (AIC). [Source Beninwebtv]

Nouveau succès du Trésor togolais sur le marché financier régional

Le Trésor togolais a réalisé vendredi une nouvelle performance sur le marché des titres publics de l'UEMOA.

En quête de 35 milliards de Fcfa via des Bons assimilables du Trésor (BAT) et des Obligations assimilables du Trésor (OAT), il a suscité un engouement bien au-delà de ses attentes : les soumissions ont atteint plus de 89 milliards, soit un taux de couverture de 255,45%. Le montant finalement retenu s'élève à 38,5 milliards.

Les BAT et les OAT sont des instruments de dette souveraine que l'État émet sur le marché financier régional pour financer ses besoins budgétaires. [Source Togonews]