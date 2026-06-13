Sénégal: Dakar et l'ONU signent un accord en vue de l'ouverture de la Maison des Nations unies à Diamniadio

Dakar — Le Sénégal et l'ONU ont signé, vendredi, à Dakar, un accord ouvrant la voie à l'ouverture de la Maison des Nations unies (MONUD), un édifice construit à Diamniadio (ouest) pour abriter des institutions onusiennes exerçant des activités dans le pays.

L'accord a été signé par le ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Cheikh Niang, et la coordonnatrice des institutions spécialisées des Nations unies au Sénégal, Aminata Maïga.

Sa signature a eu lieu en présence d'Amina Mohammed, vice-secrétaire générale de l'ONU.

Selon le ministère de l'Intégration, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, cet accord marque l'aboutissement du projet de construction de la MONUD et l'ouverture d'une nouvelle étape de la coopération entre le Sénégal et l'Organisation des Nations unies.

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"La concrétisation de ce projet résulte du leadership du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, dont l'engagement personnel a permis de lever les derniers obstacles et d'aboutir à la finalisation d'un dossier attendu depuis plusieurs années", explique un communiqué du même ministère.

Selon le texte, la Maison des Nations unies va réunir plusieurs agences, fonds et programmes de l'ONU au Sénégal.

L'édifice construit à Diamniadio - une ville située à une trentaine de kilomètres à l'est de Dakar - contribuera à la "cohérence", l"'efficacité" et à la "coordination" des interventions de ces institutions spécialisées de l'ONU.

"Au-delà de sa dimension opérationnelle, la MONUD symbolise la qualité du partenariat entre le Sénégal et les Nations unies. Elle confirme le rôle de Dakar comme pôle régional de coopération internationale et de multilatéralisme en Afrique", estime le ministère de l'Intégration, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur.

Par l'accord signé avec les Nations unies, le Sénégal assure cette organisation de sa volonté de poursuivre le renforcement de leur "partenariat stratégique", selon le communiqué.