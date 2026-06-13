Sénégal: Plaidoyer pour un siège fonctionnel adapté aux besoins de l'APS

Dakar — Le directeur général de l'Agence de Presse Sénégalaise (APS), Momar Diong, a réitéré, vendredi, la nécessité pour l'entreprise publique de disposer d'un siège fonctionnel capable d'abriter l'ensemble de ses services, estimant qu'il s'agit de la principale préoccupation de la direction générale et du personnel.

"L'APS ne dispose toujours pas d'un siège capable d'abriter l'ensemble de ses services", a-t-il déclaré lors de la cérémonie de réception de nouveaux équipements roulants et audiovisuels, présidée par le ministre de la Communication et des Relations avec les Institutions, porte-parole du Gouvernement, Dr Bakary Sarr.

S'adressant au ministre de tutelle, M. Diong a qualifié l'acquisition d'un siège adapté de "principal cri du coeur " de la direction et du personnel de l'APS.

"Nous savons que ce projet exige du temps et des moyens importants. Mais, dans l'attente de sa réalisation, nous espérons pouvoir bénéficier de locaux mieux adaptés aux besoins de notre institution", a-t-il indiqué, faisant allusion, pour le moment à une affectation de site au sein du Patrimoine Bâti de l'Etat.

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Il s'est dit convaincu que cette préoccupation sera portée à l'attention des plus hautes autorités de l'État.

Le directeur général a par ailleurs salué la présence du ministre à cette cérémonie, relevant qu'il s'agissait de sa première sortie officielle depuis sa prise de fonction.

Selon lui, le choix de l'APS pour cette première visite constitue "un signal fort" en faveur de la doyenne des entreprises publiques de presse du Sénégal et, plus largement, du secteur des médias.

"Cette présence est également porteuse d'espoir pour l'amélioration des relations entre le ministère et l'ensemble de l'écosystème médiatique, ainsi que pour la nouvelle dynamique que vous entendez insuffler à la communication gouvernementale", a déclaré M. Diong.

Il a enfin assuré le ministre de la disponibilité de l'APS à poursuivre avec professionnalisme sa mission de service public de l'information.

"Vous pourrez toujours compter sur l'Agence de Presse Sénégalaise pour accomplir avec professionnalisme sa mission de service public", a-t-il affirmé.

En réponse à son plaidoyer , le ministre de la Communication, chargé des Relations avec les Institutions et Porte-parole du gouvernement, Dr Bakary Sarr, a assuré, que l'État examinera avec attention les solutions les plus appropriées pour doter l'Agence de Presse Sénégalaise (APS) d'infrastructures adaptées à son rang et à ses ambitions.

"Une institution de cette importance mérite des infrastructures adaptées à son rang et à ses ambitions. Nous examinerons avec attention les solutions les plus appropriées pour améliorer durablement les conditions de travail des agents", a-t-il déclaré.

M. Sarr a reconnu la nécessité pour l'APS de disposer d'un siège à la hauteur de ses missions de service public de l'information.

Selon lui, l'amélioration des infrastructures de l'Agence s'inscrit dans la volonté des autorités de renforcer les moyens des entreprises publiques de presse afin qu'elles puissent accomplir efficacement leurs missions au service des citoyens.

Le ministre Bakary Sarr a réaffirmé l'engagement du gouvernement à accompagner la modernisation de l'APS, considérée comme un acteur essentiel du paysage médiatique national.