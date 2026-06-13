Sénégal: Les cadres éducatifs francophones misent sur le numérique et la formation continue

Le numérique éducatif, la promotion des langues dans les apprentissages et le renforcement de la formation continue des enseignants constituent les principaux axes de travail retenus à l'issue du deuxième regroupement de la Filière des cadres éducatifs francophones, clôturé vendredi à Dakar, ont indiqué les responsables des institutions partenaires.

"Nous avons exposé nos pratiques de classe et reçu des suggestions qui nous permettront d'améliorer davantage notre système éducatif ", a déclaré le secrétaire général au ministère de l'Education nationale, Pape Malick Ndao.

Il intervenait à la cérémonie de clôture du deuxième regroupement de la Filière des cadres éducatifs du Collège international de Villers-Cotterêts, organisé depuis mardi à Dakar.

Cette initiative est portée par l'Institut de la Francophonie pour l'éducation et la formation (IFEF), l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF) et le ministère sénégalais de l'Éducation nationale.

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"Trois enseignements majeurs se dégagent des travaux : D'abord le numérique éducatif, qui est très important dans le chantier de transformation de notre système éducatif, les langues, qui doivent être un véhicule important pour réussir les enseignements-apprentissages et la formation continue, dont nos enseignants doivent pouvoir bénéficier tout au long de leur carrière", a expliqué Pape Malick Ndao.

Le secrétaire général du ministère de l'Education nationale a assuré que "les recommandations formulées par les participants seront intégrées dans une démarche d'amélioration continue".

"Le retour sera reçu de façon très positive. Nous avons partagé nos expériences avec les autres pays et nous allons mettre en oeuvre ces enseignements pour améliorer nos pratiques de classe", a indiqué l'officiel sénégalais.

M. Ndao a également souligné l'importance accordée par le Sénégal aux réformes linguistiques en cours, rappelant la nécessité d'adapter l'enseignement aux réalités des apprenants.

Il a par ailleurs relevé l'intérêt croissant des acteurs éducatifs pour les opportunités offertes par l'intelligence artificielle dans le domaine de l'éducation.

Pour sa part, la directrice de l'Institut de la Francophonie pour l'éducation et la formation, Mona Laroussi, a invité les participants à devenir des "ambassadeurs de la francophonie éducative" dans leurs pays respectifs.

Elle a estimé que, "les compétences développées durant le regroupement, notamment en matière d'observation, d'analyse, de restitution et de pilotage, sont au coeur même des programmes de l'IFEF" et contribueront à renforcer les systèmes éducatifs francophones.

"Vous n'êtes pas seulement des bénéficiaires d'une formation, vous êtes des relais stratégiques pour accélérer la mise en oeuvre et l'impact des programmes au service de systèmes éducatifs plus équitables et plus performants", a-t-elle déclaré.

Mme Laroussi a également insisté sur la nécessité pour la Francophonie de prendre toute sa place dans les évolutions liées à l'intelligence artificielle.

"Il est temps aussi que l'intelligence artificielle réfléchisse avec nous, avec nos propres données, en mettant notre culture, nos langues et notre patrimoine au premier plan", a-t-elle plaidé.