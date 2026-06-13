Sénégal: Réception de nouveaux équipements à l'APS - Momar Diong salue une avancée majeure dans la modernisation

Dakar — Le directeur général de l'Agence de Presse Sénégalaise (APS), Momar Diong, a salué vendredi la réception de nouveaux équipements roulants et audiovisuels destinés à renforcer les capacités opérationnelles de l'agence, estimant que cette acquisition constitue une réponse à une ancienne revendication du personnel et une étape importante dans la modernisation de l'entreprise publique de presse.

"Cette cérémonie répond également à une vieille doléance du personnel de l'APS : le renforcement des moyens opérationnels afin d'améliorer le volume et la qualité de nos productions", a-t-il déclaré lors de la cérémonie de réception du matériel présidée par le ministre de la Communication et des Relations avec les Institutions, porte-parole du gouvernement, Dr Bakary Sarr.

M. Diong a rendu hommage à la "patience", au "professionnalisme" et à la "résilience" des travailleurs de l'Agence, qui ont continué à assurer leur mission de service public de l'information malgré des moyens jugés insuffisants.

Il a rappelé qu'à sa prise de fonction en novembre 2024, l'APS ne disposait que de six véhicules, dont deux datant de 2014, tandis qu'aucun moyen roulant n'était affecté aux bureaux régionaux de l'agence.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Le travail accompli par nos agents dans de telles conditions relevait presque du miracle. Grâce à leur engagement et à leur courage, ils ont su maintenir un niveau de performance remarquable", a-t-il souligné.

Selon le directeur général, l'acquisition de deux véhicules neufs et de vingt motocyclettes destinées aux bureaux régionaux permettra d'améliorer sensiblement la mobilité des équipes de reportage sur l'ensemble du territoire national.

Au-delà du renforcement logistique, il a indiqué que ces investissements d'un montant de 250 millions de francs CFA, accompagnent la transformation engagée par l'APS dans les domaines de l'audiovisuel et du numérique.

"Grâce aux équipements réceptionnés aujourd'hui, nous franchissons une étape décisive. Nous avons considérablement renforcé notre parc technique avec l'acquisition de nouvelles caméras, d'équipements de tournage, de montage et de transmission", a expliqué M. Diong.

Ces nouveaux outils permettront à l'agence de réaliser des reportages de meilleure qualité et d'assurer des retransmissions en direct depuis toutes les régions du Sénégal, voire depuis l'étranger, a-t-il précisé.

Le directeur général a toutefois tenu à rassurer sur l'orientation stratégique de l'entreprise, affirmant que l'APS n'entend pas se transformer en chaîne de télévision classique.

"L'APS ne compte pas s'éloigner de son coeur de métier, qui demeure la dépêche et la production d'une information fiable, crédible et professionnelle ", a-t-il insisté.

Selon lui, le développement des activités audiovisuelles et numériques vise plutôt à mieux valoriser les contenus produits par l'agence et à élargir leur diffusion auprès du public.

Il a également annoncé le lancement prochain d'une chaîne numérique qui proposera notamment des reportages approfondis, des magazines spécialisés et des émissions de service public.

M. Diong a indiqué que l'ensemble de ces acquisitions a été financé en grande partie (2/3) grâce au Fonds d'appui et de développement de la presse, saluant l'accompagnement du directeur de la Communication et des membres du comité de gestion de ce mécanisme de soutien aux médias.

"Cette acquisition répond à une préoccupation ancienne des travailleurs de l'APS : disposer de moyens matériels adéquats pour accomplir efficacement leurs missions de service public ", a déclaré, pour sa part, le ministre de la Communication, chargé des Relations avec les Institutions et Porte-parole du Gouvernement, Bakary Sarr

Le ministre a salué l'engagement des agents de l'Agence qui, malgré des moyens souvent limités, ont continué à assurer leur mission de service public de l'information avec "professionnalisme, résilience et sens du devoir".

"L'APS joue un rôle essentiel dans l'information de nos compatriotes, dans les régions comme auprès de la diaspora, ainsi qu'auprès de nos partenaires à travers le monde. Elle demeure une référence en matière de collecte, de traitement et de diffusion de l'information", a-t-il affirmé.

Dans un contexte marqué par la transformation numérique, la multiplication des sources d'information et les défis liés à la désinformation, le ministre a insisté sur la nécessité de disposer d'une agence nationale de presse "forte, crédible et moderne".

Il a estimé que la modernisation engagée permettra à l'APS de renforcer sa présence sur le terrain, de mieux valoriser ses contenus sur les plateformes numériques et audiovisuelles, tout en préservant son coeur de métier, à savoir la production d'une information professionnelle et vérifiée.

Tout en se félicitant de ces avancées, la présidente de la section du Syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal (SYNPICS), Fatou Diop a estimé que les défis liés à la mobilité demeurent importants, exprimant le souhait que chaque bureau régional puisse, à terme, disposer d'un véhicule adapté à ses besoins afin de garantir une couverture plus exhaustive de l'actualité nationale.

Elle a par ailleurs invité les bénéficiaires à faire preuve de responsabilité dans l'utilisation des équipements mis à leur disposition, soulignant la nécessité d'assurer leur entretien régulier et une gestion rigoureuse afin d'en garantir la durabilité.

Fatou Diop, également coordinatrice du Collège des délégués du personnel, a également salué les efforts déployés pour doter l'APS d'un studio multimédia moderne répondant aux standards internationaux de production audiovisuelle.