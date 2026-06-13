Afrique: L'Union européenne interdit 154 compagnies aériennes pour raisons de sécurité

La Commission européenne a publié la 48e mise à jour de sa Liste de sécurité aérienne de l'Union européenne (ASL), interdisant à 154 compagnies aériennes issues de 21 pays d'opérer ou de survoler l'espace aérien européen en raison de manquements aux normes internationales de sécurité. Parmi ces transporteurs, 88 sont africains.

La majorité des interdictions concerne 126 compagnies certifiées dans 16 pays où les autorités de l'aviation civile sont jugées incapables d'assurer une surveillance efficace de la sécurité aérienne. Six autres compagnies ont été inscrites individuellement à la suite de graves déficiences constatées dans leurs opérations.

L'une des principales nouveautés de cette mise à jour est l'ajout d'Air Express Algérie. Les évaluations réalisées par des experts européens ont mis en évidence d'importantes insuffisances dans l'application des normes établies par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).

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En Afrique, les pays les plus touchés sont la Tanzanie, avec 34 compagnies interdites, dont Air Tanzania, suivie de la République démocratique du Congo (13 compagnies), du Soudan (12), de la Libye (10), de l'Angola (7) et du Congo (5). D'autres États sont également concernés, notamment Djibouti, la Guinée équatoriale, l'Érythrée, Sao Tomé-et-Principe, ainsi que l'ensemble des transporteurs certifiés au Liberia et en Sierra Leone.