Afrique: Sur quelles chaînes suivre Tunisie-Suède en direct au Mondial 2026 ?

La Tunisie fait son entrée en lice dans la Coupe du Monde 2026 lundi prochain 15 juin 2026 face à la Suède, dans une rencontre déjà considérée comme importante pour la suite du parcours des Aigles de Carthage dans un groupe F relevé, également composé du Japon et des Pays-Bas.

Ce premier match représente un test significatif pour la sélection tunisienne, qui cherchera à bien débuter sa campagne mondiale face à une équipe suédoise réputée pour sa solidité et sa puissance offensive.

La rencontre entre la Tunisie et la Suède s'inscrit parmi les affiches majeures de cette première journée. Les deux équipes entament leur compétition dans un groupe particulièrement équilibré, où chaque point pourrait s'avérer décisif dans la course à la qualification.

La Tunisie, emmenée par un groupe mêlant discipline défensive et transitions rapides, tentera de créer la surprise face à une formation suédoise dotée de plusieurs atouts offensifs de haut niveau.

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Où suivre Tunisie-Suède en direct ?

Le match Tunisie-Suède sera retransmis en direct sur plusieurs chaînes internationales, avec une couverture étendue selon les régions.

Dans l'espace MENA, la rencontre sera diffusée principalement sur les chaînes du groupe beIN Sports, notamment beIN Sports 1 et les chaînes beIN Sports MAX.

À l'international, le match sera également disponible sur plusieurs diffuseurs européens et plateformes partenaires de la Coupe du Monde 2026, notamment des chaînes publiques et sportives en Europe (RTS en Suisse, Rai en Italie, SRF, entre autres), ainsi que des chaînes scandinaves pour le public suédois.

Au-delà de l'enjeu sportif, cette rencontre marque le lancement du parcours tunisien dans une Coupe du Monde où la marge d'erreur est réduite dès la phase de groupes.

Les Aigles de Carthage auront ainsi l'objectif de bien démarrer face à un adversaire de haut niveau, dans un match qui pourrait déjà influencer la suite de leur compétition.