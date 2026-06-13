Tunisie: Enfidha - L'Espagne met en avant ses investissements industriels au pays

L'ambassadeur d'Espagne en Tunisie a effectué une visite de terrain à Enfidha, où il s'est rendu dans les installations du groupe espagnol Portland Valderrivas (FCC) ainsi que de l'entreprise Pervosa Africa, deux sociétés actives dans le secteur industriel et extractif en Tunisie.

Cette visite s'inscrit dans le cadre du suivi de la coopération économique entre la Tunisie et l'Espagne et met en lumière la présence d'entreprises espagnoles dans la région, notamment dans l'industrie du ciment.

Au cours de cette visite, le diplomate espagnol a découvert les activités de la Société des Ciments d'Enfidha, considérée parmi les acteurs majeurs du marché tunisien du ciment.

L'entreprise est sous gestion espagnole depuis 1998 et appartient au groupe Portland Valderrivas depuis 2006. Le site industriel dispose de deux lignes de production, d'une carrière propre et emploie plus de 400 salariés.

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Selon les données communiquées par l'ambassade d'Espagne en Tunisie, la cimenterie produit plus de deux millions de tonnes par an et exporte une partie de sa production vers les marchés internationaux.

L'ambassadeur a également visité les installations de Pervosa Africa, entreprise espagnole chargée depuis 2012 de l'exploitation de la carrière qui approvisionne la cimenterie en matières premières.

Dans un communiqué publié à l'issue de cette visite, l'ambassade d'Espagne en Tunisie a salué le travail accompli par les équipes des deux entreprises et les a remerciées pour leur accueil.

Cette visite illustre, selon la représentation diplomatique espagnole, l'engagement économique de l'Espagne en Tunisie et l'importance des partenariats industriels entre les deux pays.