Tunisie: L'universitaire Ridha Mami sacré personnalité de l'année 2025 en Espagne

Le chercheur et universitaire tunisien Ridha Mami a été désigné personnalité de l'année 2025 par le Cercle interculturel hispano-arabe (CIHAR).

La médaille d'or de l'organisation lui a été officiellement remise ce jeudi lors de sa douzième rencontre annuelle, organisée dans le cadre de « 2026, Année d'al-Andalus » à la Salle des Ambassadeurs de la Casa Árabe de Madrid.

Dans une déclaration à l'agence TAP, M. Mami a salué une distinction qui vient couronner ses travaux de diffusion du savoir de l'arabe vers l'espagnol.

L'universitaire a souligné « la nécessité pour la Tunisie de diversifier ses échanges culturels au-delà de la sphère francophone traditionnelle, en s'ouvrant vers le monde hispanique et l'Amérique latine ». Il a notamment évoqué l'introduction d'auteurs espagnols comme Federico García Lorca auprès du public arabophone, et la diffusion de l'oeuvre du poète tunisien Aboul Kacem Chebbi dans les universités espagnoles et latino-américaines.

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Décernée annuellement par le CIHAR -- une organisation non gouvernementale fondée en 2015 --, cette médaille d'or récompense des réalisations exceptionnelles en matière de recherche, d'édition, de multiculturalisme et de renforcement des liens hispano-arabes.

Selon le site du CIHAR, outre le chercheur tunisien, le comité d'attribution a honoré, dans la catégorie individuelle, les docteurs Álvaro Martínez Sevilla, José Miguel Puerta Vílchez, María de los Ángeles Utrero Agudo, María Isabel Fierro Bello et Nagwa Gamal Mehrez.

Dans la catégorie « Entités », le prix a été décerné conjointement au Centre d'interprétation Cútar de Málaga, à l'Espace autour du périphérique de Madrid, ainsi qu'à La Madrasa, le Centre de culture contemporaine de l'Université de Grenade.

La cérémonie s'est déroulée en présence de la chargée d'affaires de l'ambassade de Tunisie en Espagne, Nadia Barhoumi, du directeur général de la Casa Árabe, Miguel Moro Aguilar, ainsi que de plusieurs ambassadeurs et représentants diplomatiques de pays arabes, dont la Syrie, le Soudan, la Mauritanie et la Palestine. Une délégation d'enseignants-chercheurs tunisiens, participant à la Foire internationale du livre de Madrid et aux Journées littéraires de l'Université Complutense, était également présente.

Cette douzième édition a coïncidé avec la présentation officielle de l'ouvrage collectif Visions actuelles d'al-Andalus, publié conjointement par le CIHAR et le groupe d'édition Sial Pigmalión. Ce livre rassemble les contributions de 28 experts internationaux, analysant l'héritage scientifique, littéraire et architectural de ce patrimoine commun.

Cette récompense intervient peu après l'attribution du prix « Escriduende » à l'Association tunisienne des hispanistes (ATELE), également présidée par Ridha Mami. Ce prix, saluant la diffusion de la langue espagnole, est remis par le groupe éditorial Sial Pigmalión en partenariat avec la Foire internationale du livre de Madrid et la municipalité de la ville.

Le chercheur tunisien est par ailleurs membre de plusieurs institutions internationales, dont l'Académie internationale des sciences, des technologies, de l'éducation et des humanités d'Espagne et l'Académie d'histoire et de géographie du Mexique.