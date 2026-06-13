Afrique: Tunisie-Suède - Déjà un match à ne pas rater pour les Aigles de Carthage

La Tunisie affronte la Suède pour son entrée en lice dans la Coupe du Monde 2026, dans une rencontre déjà considérée comme importante pour la suite de la compétition. Les deux sélections évoluent dans le groupe F, aux côtés du Japon et des Pays-Bas, un groupe particulièrement relevé et ouvert.

Dans ce contexte, chaque point pourrait s'avérer déterminant dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale, rendant cette confrontation initiale d'autant plus stratégique.

Un groupe F très équilibré et indécis

Le groupe F s'annonce comme l'un des plus compétitifs du tournoi, avec quatre équipes aux profils différents mais au niveau global homogène. La présence du Japon et des Pays-Bas renforce encore l'incertitude quant aux deux places qualificatives.

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La rencontre entre la Tunisie et la Suède pourrait donc jouer un rôle clé dans l'orientation du classement final du groupe, avant des affiches potentiellement plus complexes lors des journées suivantes.

Une Suède portée par sa puissance offensive

Sous la direction de Graham Potter, la Suède s'appuie sur un jeu de possession et une construction collective basée sur les passes courtes et les déplacements coordonnés.

Le secteur offensif suédois constitue son principal atout, avec notamment Alexander Isak (Newcastle), Viktor Gyökeres et Anthony Elanga. Ce trio représente la principale menace pour les défenses adverses grâce à sa vitesse, sa technique et sa capacité de finition.

Une Tunisie disciplinée et tournée vers la transition

En face, la Tunisie aborde cette rencontre avec une approche structurée, fondée sur la solidité défensive et les transitions rapides.

La charnière est notamment emmenée par Montassar Talbi, tandis qu'Elias Saïhi joue un rôle central au milieu de terrain grâce à son expérience et sa capacité à assurer les équilibres entre les lignes.

En attaque, les Aigles de Carthage miseront sur la vitesse et la créativité d'Elias Achouri et d'Ismaël Gharbi pour exploiter les espaces laissés par la défense suédoise en contre-attaque.

Selon les estimations de 1xBet, la Suède part avec un léger avantage en raison de la qualité de son secteur offensif et de son expérience sur la scène européenne. Toutefois, la Tunisie conserve de réelles chances de créer la surprise grâce à sa discipline tactique et son engagement dans les grands rendez-vous internationaux.

La rencontre se disputera au stade BBVA de Monterrey, dans un contexte d'attente important autour du début de parcours de la Tunisie dans cette Coupe du Monde 2026.

Pour les Aigles de Carthage, ce premier match représente un test significatif dans un groupe particulièrement relevé, où chaque détail pourrait peser lourd dans la course à la qualification.