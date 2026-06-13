Congo-Brazzaville: Vie associative - Le Micro-crédit Bokisa Boko vole au secours de ses adhérents

Pour venir en aide aux ressortissants de Boko, Gabriel Kinsa, membre de la communauté congolaise de France, a mis en place une association dont l'objectif statutaire est de satisfaire les besoins en fonds de roulement et d'investissement en proposant des crédits rotatifs.

Réunis à titre exceptionnel face à la presse pour présenter le Micro-Crédit Bokisa Boko (MCBB), Bernard Kinsa, son président, et ses membres se sont retrouvés dernièrement à la périphérie de Boko en marge de leurs activités quotidiennes. Commerçants, agriculteurs, éleveurs et jeunes porteurs de projets ont parlé à bâtons rompus de MCBB.

D'une manière unanime, la vingtaine de membres a salué le fait de disposer d'une jeune structure dont les perspectives incitent à s'engager dans la réalisation de leurs projets respectifs, une activité à financer, un coup dur à absorber grâce au crédit rotatif instauré depuis un an avec un encours total de crédit de 500 000 FCFA.

Le crédit rotatif s'obtient sur présentation du projet à réaliser. Tour à tour, les membres peuvent en bénéficier au rythme des remboursements de crédits déjà attribués.

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« Nous tournons avec un capital qui devient trop au minima par rapport aux demandes de crédits », a souligné Bernard Kinsa tout en lançant un appel aux éventuels donateurs.

En attendant, le MCBB compte sur ses propres forces et entend diversifier ses activités en offrant à ses membres, entre autres, le prêt de porcs à élever.

Pour se prémunir face aux membres douteux, le bureau exécutif du MCBB prévoit des clauses de son règlement intérieur revues, soigneusement encadrées avec les institutions congolaises. Elles permettront de proposer des offres adaptées aux profils en évitant les pièges après vérification de données.

« C'est notre garantie de mieux gérer et d'apporter à chaque membre une logique d'appartenance communautaire digne du mieux-vivre ensemble à Boko », a assuré Bernard Kinsa.