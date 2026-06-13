Sénégal: Le CNTS préconise un renforcement de ses moyens pour une autosuffisance en produits sanguins

Dakar — Le directeur du Centre national de transfusion sanguine (CNTS), le docteur Daouda Seck, a plaidé, vendredi, pour un renforcement des ressources humaines, financières et matérielles du système de transfusion, estimant que ces moyens sont indispensables pour répondre à la demande croissante en produits sanguins et atteindre les objectifs d'autosuffisance du pays.

"Le rôle vital de la transfusion sanguine est déterminant dans la prise en charge des urgences obstétricales, des anémies sévères chez l'enfant, des interventions chirurgicales complexes, ainsi que des maladies chroniques comme la drépanocytose, l'hémophilie ou certains cancers. Il y a encore beaucoup à faire au niveau des populations pour atteindre nos objectifs, il faut davantage de moyens, du personnel qualifié et des équipements adaptés", a déclaré le docteur Seck.

Il animait un point de presse, en prélude de la Journée mondiale du don de sang, célébrée le 14 juin, sur le thème "Une goutte d'humanité. Donnez du sang. Sauvez des vies".

Selon lui, les hémorragies du post-partum, première cause de mortalité maternelle en Afrique subsaharienne, peuvent entraîner le décès d'une femme en moins de deux heures en cas de non disponibilité des produits sanguins.

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Il a rappelé que le taux de mortalité maternelle dans la région ouest africaine est estimé à 542 décès pour 100 000 naissances vivantes, contre 10 pour 100 000 en Europe.

Le Sénégal a enregistré en 2024 une collecte record de 136.347 poches de sang, soit une hausse de plus de 4 % par rapport à l'année précédente. Dakar demeure le principal bassin de collecte, tandis que Touba occupe la deuxième place au niveau national, selon le Centre national de transfusion sanguine.

Cette structure coordonne actuellement 35 structures de transfusion réparties dans les 14 régions du pays, afin de garantir un accès équitable aux produits sanguins.

Pour accroître le nombre de donneurs volontaires réguliers, le CNTS mise sur une stratégie de proximité axée sur la jeunesse, les réseaux sociaux, les associations, les entreprises et les communautés religieuses.

"La jeunesse constitue une cible prioritaire. Nous avons renforcé notre présence sur les réseaux sociaux pour mieux sensibiliser cette frange de la population", a expliqué docteur Seck.

Le responsable du CNTS a également annoncé des initiatives impliquant les autorités religieuses, les organisations communautaires et les collectivités territoriales, dans le cadre d'une approche visant à lever les obstacles socioculturels liés au don de sang.

Il a par ailleurs insisté sur la nécessité de finaliser "le cadre réglementaire" devant accompagner la réforme du système transfusionnel national, afin d'améliorer sa gouvernance et de renforcer la coordination des activités sur l'ensemble du territoire.

La Journée mondiale du don de sang sera marquée par des collectes et des activités de sensibilisation organisées à Dakar et dans plusieurs régions du pays, en vue de promouvoir le don volontaire et régulier, considéré comme le fondement d'un approvisionnement sûr et durable en produits sanguins.