Afrique: Thomas Partey interdit d'entrée au Canada, forfait pour le premier match du Ghana

Thomas Partey ne disputera pas le match d'ouverture du Ghana contre le Panama, prévu dans la nuit de mercredi à jeudi à 1h00 (heure française).

Le milieu de terrain s'est vu refuser un visa canadien en raison des cinq chefs d'accusation pour viol et agression sexuelle pour lesquels il a été inculpé, pour des faits qui se seraient déroulés entre 2021 et 2022, lorsqu'il évoluait à Arsenal. Il avait plaidé non coupable en septembre 2025 et fera face à un nouveau procès le 2 novembre prochain.

«La Fifa peut confirmer que le joueur Thomas Partey ne pourra voyager de Boston, où est basée la sélection ghanéenne, au Canada pour le premier match contre le Panama mercredi 17 juin, car sa demande de visa a été refusée par le gouvernement canadien», a indiqué l'instance dans un communiqué, précisant qu'elle n'était pas «impliquée dans les formalités d'immigration des pays-hôtes».

Ces accusations n'avaient pas empêché le joueur d'évoluer cette saison avec Villarreal en Liga. Les deux prochains matches du Ghana -- contre l'Angleterre le 23 juin et la Croatie le 27 juin -- se dérouleront aux États-Unis, qui ne lui ont pas refusé l'entrée sur son territoire.