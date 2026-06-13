Ile Maurice: Des braconniers dans le collimateur des enquêteurs

Jonathan Richard Kah Shun Koo Yan Too, comptable de 40 ans, a été abattu jeudi dans le Chassé d'Au Villars, à Midlands. La balle qui l'a tué en plein coeur a été tirée à partir d'une position en hauteur et la disparition d'une arme à lunette qui lui appartenait font penser à un acte prémédité. Les policiers de la Special Mobile Force ont investi ce domaine de chasse hier, en quête d'indices.

Gérant du chassé privé appartenant à Michel M., Jonathan Richard Kah Shun Koo Yan Too était seul jeudi après-midi à Au Villars. C'était une journée ordinaire en apparence. Il s'y était rendu pour nourrir les cerfs, comme il le faisait régulièrement. À 16 h 55, il a envoyé un message WhatsApp sur le groupe de collègues, leur signalant qu'il venait d'entendre deux détonations sur la propriété et qu'il s'y rendait pour vérifier. C'était le dernier signe de vie qu'il a donné. À 18 heures, un proche l'a appelé, mais il n'a pas décroché. Et pour cause : il était déjà mort.

Dans la soirée, quatre de ses collègues, sans nouvelle de lui, se sont rendus sur place et l'ont trouvé gisant sur le dos dans une mare de sang, avec une blessure par balle à gauche de la poitrine, ses protections auditives encore sur ses oreilles. Son décès a été certifié par un médecin du Service d'aide médicale d'urgence vers 21 h 45.

Profil du tireur

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Selon les premiers constats balistiques, la balle a été tirée en plein coeur à partir d'une position en hauteur et avec précision. Ce type de tir - angle plongeant, point d'impact vital unique - ne correspond pas au profil d'une rencontre fortuite avec un braconnier ordinaire, armé d'un fusil de chasse standard. Selon nos informations, la trajectoire évoque plutôt un tireur entraîné, familier aux conditions de tir en extérieur et capable de neutraliser une cible.

La victime possédait deux armes à feu. Or, les équipes du Scene of Crime Office (SOCO) n'ont retrouvé qu'une seule arme dans la jeep grise de Jonathan Richard Kah Shun Koo Yan Too, soit un Remington simple de calibre 12. Le fusil de chasse était toujours logé dans son étui sur le siège arrière du véhicule, avec une chambre vide et une cartouche intacte dans le canon. Ce qui laisse penser que le comptable avait eu le temps de charger son arme, peut-être en réponse à une menace perçue, avant d'être touché en plein coeur.

La seconde arme, elle, a disparu. L'étui a été retrouvé sur le siège arrière. Cette arme correspondrait à un fusil à longue portée. Sa disparition constitue l'un des éléments les plus préoccupants de cette affaire. Les enquêteurs se demandent qui l'a emportée et à quelles fins ? Ils ont retrouvé un billet de Rs 1000, un couteau suisse, la montre et le téléphone portable de la victime.

La piste de braconniers rodés est celle que privilégie la Criminal Investigation Division (CID) de Curepipe. Le Chassé D'Au Villars, réputé pour la richesse de son gibier - des cervidés en particulier - seraitil régulièrement la cible d'individus pratiquant le braconnage de manière organisée ? C'est ce que les enquêteurs tentent de savoir.

Selon les éléments recueillis à hier, Jonathan Richard Kah Shun Koo Yan Too se serait retrouvé face à un ou plusieurs individus qui se seraient introduits illégalement sur le domaine jeudi après-midi. Ayant entendu deux détonations, il serait parti les affronter, arme au poing. Un face-à-face qui aurait dégénéré et qui lui a été fatal. Mais les enquêteurs restent prudents : la précision chirurgicale du tir mortel dépasse largement le registre d'un braconnier ordinaire.

Images de surveillance

Les images des caméras de surveillance du chassé figurent parmi les premières priorités des enquêteurs. Ils veulent identifier les allées et venues autour du domaine dans les heures précédant le drame, confirmer la présence de braconniers, déterminer leur nombre, et surtout établir s'ils étaient déjà connus des services de police.

Le relevé des communications du téléphone de la victime viendra compléter cette reconstruction temporelle cruciale. Hier, les policiers de la SMF ont ratissé méthodiquement le terrain pour tenter de retrouver l'arme disparue.

L'autopsie de Jonathan Richard Kah Shun Koo Yan Too, pratiquée à la morgue de l'hôpital Victoria par le Dr Sudesh Kumar Gungadin, Chief Police Medical Officer, assisté de son collègue, le Dr Maxwell Monvoisin, a confirmé le décès par balle.

L'enquête, confiée à la Major Crime Investigation Team et à la CID de Curepipe, reste ouverte à toutes les hypothèses.