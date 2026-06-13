Ile Maurice: Vers des énergies plus propres et durables

interview

Respectueuses de l'environnement, les énergies renouvelables sont aussi bénéfiques pour la planète comme pour la communauté. Comment se fait la transition énergétique à Maurice ? Franck Rivas Manzo, directeur général de Corexsolar International, nous en dit plus.

Quel est votre rôle dans le domaine de l'énergie à Maurice ?

Corexsolar International est un acteur majeur du secteur énergétique dans la région de l'océan Indien. Fondée en 2012 à La Réunion en tant que producteur d'énergie indépendant (IPP), l'entreprise est spécialisée dans la conception, la construction et la gestion de fermes photovoltaïques. Elle a réalisé avec succès de nombreux projets de centrales photovoltaïques à La Réunion et en France, et a progressivement étendu son expertise à Mayotte, Madagascar et Maurice.

Au cours de ces dix dernières années, nous avons réalisé plusieurs projets dont la ferme solaire de Petite-Rivière (5 MWp), le Green Rock Ltd (10 MWac), située à Plaine des Roches et la centrale photovoltaïque de 1 MWac à Grenade à Rodrigues. Nous avons récemment lancé la construction d'une nouvelle ferme photovoltaïque de 15 MWac à Le Val, qui devrait être opérationnelle d'ici la fin de l'année.

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Nous avons aussi réalisé plusieurs projets en toiture dans le cadre des programmes du CEB, tant pour les PME que pour les particuliers. Nous avons par ailleurs, déjà sécurisé quelques projets de fermes photovoltaïques et agrivoltaïques, couplées à des systèmes de stockage par batteries et aussi un projet de 5 MW destiné aux bâtiments publics.

Comment décririez-vous aujourd'hui la situation énergétique dans le pays ?

Maurice demeure fortement dépendante des énergies fossiles pour répondre à ses besoins énergétiques. Bien que le pays ait enregistré des progrès dans le développement des énergies renouvelables, notamment grâce à la bagasse, à l'éolien et au solaire, les combustibles fossiles représentent encore une part importante du mix énergétique national.

Cette dépendance expose le pays à d'éventuelles crises énergétiques, en raison notamment des fluctuations des prix internationaux de l'énergie et des tensions géopolitiques susceptibles d'affecter à la fois les coûts et les chaînes d'approvisionnement.

D'où l'urgence pour Maurice d'accélérer sa transition vers des sources d'énergie plus propres, plus durables, plus résilientes et moins coûteuses.

Quelles sont les principales énergies renouvelables utilisées ?

À Maurice, les principales sources d'énergies renouvelables utilisées sont la biomasse, notamment la bagasse issue de l'industrie sucrière. L'énergie solaire connaît également une croissance soutenue, tant à travers les installations photovoltaïques résidentielles que les projets à l'échelle nationale.L'hydroélectricité contribue aussi à la production d'électricité, bien que son potentiel soit limité par les ressources hydriques disponibles. Sans oublier l'apport de l'énergie éolienne dans le mix énergétique national.

Maurice, peut-elle vraiment devenir un pays majoritairement alimenté par les énergies renouvelables ?

Maurice étant encore fortement dépendante des énergies fossiles, de son mix énergétique, est encore loin de pouvoir prétendre devenir un pays majoritairement alimenté par les énergies renouvelables. Cependant, le pays s'est fixé l'objectif d'atteindre au moins 60 % d'énergies renouvelables dans son mix énergétique d'ici 2035 et poursuit ses efforts en ce sens.

Le ministre de l'Énergie, Patrick Assirvaden, a d'ailleurs présenté, en avril dernier, un plan énergétique visant à injecter plus de 400 mégawatts d'énergies renouvelables sur le réseau national au cours des deux à trois prochaines années, afin de renforcer la sécurité énergétique du pays à moyen terme.

Ce plan est ambitieux. Il prévoit à la fois une série de projets structurants et des mesures destinées à lever certains obstacles et à accélérer leur mise en oeuvre. Si les défis restent nombreux, ces annonces témoignent néanmoins d'une réelle volonté d'accélérer la transition énergétique. Reste à savoir toutefois, comment ces mesures se traduiront concrètement sur le terrain.

Quels sont les plus grands défis ?

Les principaux défis résident avant tout dans la forte dépendance du pays aux énergies fossiles, qui représentent encore plus de 80 % du mix énergétique national. La transition vers les énergies renouvelables nécessite des investissements importants dans les infrastructures de production, mais aussi dans le renforcement et la modernisation du réseau électrique afin qu'il puisse intégrer une plus grande part d'énergies intermittentes comme le solaire et l'éolien.

Parmi les autres défis figurent la disponibilité des terrains pour développer les projets, les délais administratifs et réglementaires, ainsi que la nécessité de développer des solutions de stockage de l'énergie pour garantir la stabilité du réseau. Il est également essentiel de créer un cadre suffisamment attractif pour encourager les investissements privés.

Enfin, la réussite de cette transition dépendra d'une vision à long terme et d'une collaboration étroite entre les autorités, le secteur privé et la population. Les objectifs sont ambitieux, mais ils restent réalisables à condition que les projets annoncés soient mis en oeuvre de manière efficace et dans les délais prévus.

Quel message aimeriez-vous transmettre à la population sur l'importance des énergies renouvelables ?

Les énergies renouvelables ne constituent plus une option pour l'avenir, mais une nécessité pour assurer un développement durable et renforcer notre sécurité énergétique. La transition énergétique est une responsabilité collective. Chacun, à son niveau, peut y contribuer, que ce soit à travers des choix de consommation plus responsables, l'adoption de solutions plus efficaces ou le soutien aux initiatives favorisant les énergies renouvelables. Investir dans les énergies propres aujourd'hui, c'est investir dans l'avenir des générations futures.

Il convient également de souligner que les projets développés par Corexsolar International ont, jusqu'à présent, permis d'éviter l'émission de 55 279 tonnes de CO2 , illustrant ainsi l'impact concret que peuvent avoir les énergies renouvelables dans la lutte contre le changement climatique.