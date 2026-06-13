Afrique: L'élite continentale en quête de points olympiques

Ce dimanche 14 juin, Blue Bay devient le coeur du triathlon continental. Pour marquer ses 40 ans d'existence, la Fédération Mauricienne de Triathlon (FMTri) organise les Championnats d'Afrique Sprint, couplés à la Junior Africa Cup.

Pour Charles Cartier, vice-président de la FMTri, l'enjeu est de taille : « Cette course permet aux triathlètes internationaux d'accumuler des points pour les qualifications olympiques (Los Angeles 2028). » Sur le tracé exigeant de Blue Bay, les yeux seront rivés sur Rémy Gérard (Champion de Maurice 2025), Jean-Gaël Laurent L'Entêté et Adrien Toulet (Champion mauricien U23).

La catégorie Elite sera particulièrement disputée. Chez les hommes, le Marocain Jawad Abdelmoula (1eᣴ en Afrique, Champion d'Afrique Sprint 2025) fera figure de grand favori aux côtés de son compatriote Badr Siwane (vainqueur du Championnat Pan-Arab, 2e en Afrique) et du Sud-Africain Julian Birkel (3e en Afrique, champion d'Afrique du Sud 2025 et 2026).

Chez les dames, la Sud-Africaine Shanae Williams (1ère en Afrique et championne en titre du triathlon sprint africain) sera à surveiller de près, tout comme sa compatriote Hannah Newman (7e en Afrique, championne d'Afrique du Sud 2026). La catégorie U23 mettra en avant des talents émergents tels que la Marocaine Nora Nouri (8e en Afrique) chez les dames, ainsi que la Zimbabwéenne Andie Kuipers (5e en Afrique, championne sud-africaine 2025).

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La journée mettra également en lumière les para-triathlètes, dont la présence souligne l'engagement de la Fédération pour l'inclusion, ainsi que les age groupers, passionnés venus tester leurs limites.

Le spectacle sera aussi assuré lors de la Junior Africa Cup. Selon la liste des engagés chez les garçons, nos représentants locaux Timothée Allet, Aurelien Ciceron, Gregory Etiennette, Caesar Marie et Rémi Samouilhan se mesureront notamment au Tunisien Youssef Slama, au Mozambicain Arvin AbdelMassih, ainsi qu'au trio kényan composé de Gavin Ojal, Joel Ouma et Robert Robin. Chez les filles, les Mauriciennes Keira Rajabalee, Syona Naiko et Tiffany Piat feront face à la Zimbabwéenne Rachel O'Donoghue, à la Sud-Africaine Melinda Dippenaar et à la Kényane Faith Mugweru.

Ce championnat est soutenu par son sponsor principal, le Preskil Island Resort, ainsi que par Vital et Quality Beverages Limited (QBL). Virginie Gomes da Costa, Head of Sales and Marketing du Preskil, souligne l'ancrage territorial de cet engagement : « Notre but est de faire découvrir aux athlètes africains notre région, notre héritage et la beauté de notre lagon ». Après avoir soutenu le kitesurfeur olympique Jean de Falbert et les basketteurs du Mahebourg Flippers (saison 2024-2025), le complexe confirme son rôle de pilier dans le sport du sud-est.

À noter que la Sud-Africaine Alma Waserfall officiera comme Technical Delegate, assistée d'Axel Adam. Beryl Campbell, d'Afrique du Sud également, sera Team Leader pour le para-triathlon, assistée de Floriane St Louis.