Madagascar: Mondial 2026 - Tana vibre avec le reste du monde

Tana Water Front se métamorphose en village du Mondial durant la Coupe du monde. L'ambiance a été conviviale lors du match d'ouverture.

Le froid n'a pas empêché quelques familles et groupes d'amis de fêter le coup d'envoi du Mondial 2026. Deux écrans géants y ont été installés. Plus d'une quarantaine de footeux et de curieux ont vibré au Fan Zone du Presto Garden au Tana Water Front à Ambodivona, initié par Carré Bleu, organisateur d'événements, lors du match d'ouverture de la Coupe du monde de football entre l'un des pays hôtes, le Mexique, et l'un des représentants du continent africain, l'Afrique du Sud (2-0), au stade mythique Azteca de Mexico, dans la nuit de jeudi.

L'affluence semblait plutôt timide, mais l'ambiance était au rendez-vous, entre amis ou en famille. Certains ont quitté les lieux avant la fin du match, tandis que d'autres ne sont arrivés qu'en cours de rencontre. L'événement a offert une occasion de retrouvailles aux passionnés de football. Dès la présentation des deux équipes, tous les regards se sont tournés vers les écrans.

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La quasi-totalité des hommes a soutenu l'Afrique du Sud, tandis que quelques femmes ont encouragé le Mexique, pays hôte. « Je soutiens l'Afrique du Sud, car elle est l'une des nations porte-drapeau du continent africain, ce qui me paraît logique. Mais le Maroc reste mon équipe favorite », a déclaré Darmendre, un père de famille. « Nous prévoyons de revenir ici pour assister aux matchs les plus intéressants du calendrier », a-t-il ajouté. D'autres sont venus entre amis, profitant de l'occasion pour se retrouver dans une ambiance d'afterwork.

Retrouvailles

L'ambiance a été plus que conviviale entre passionnés du ballon rond. « Nous sommes venus ici pour plus d'ambiance. Je choisis l'équipe africaine, l'Afrique du Sud », a mentionné Sam sans hésiter. Une des membres d'un groupe d'amis sur la même table, Dirah, a plutôt supporté le Mexique.

Le site est semi-couvert, dont une partie en plein air. Son atout est, entre autres, l'existence de chapiteaux et de parasols chauffants en cette période hivernale et le fait que la plupart des matchs sont diffusés surtout en pleine nuit. « Ce n'est que le début de l'événement. Je suis sûr que d'autres vont venir nous rejoindre au fil de la compétition », souligne l'un des responsables du site, Natanaela Andriambolamanana.

Presto Garden abrite un tel événement depuis une douzaine d'années, entre autres lors de la récente phase finale de la Ligue des champions européenne, de la CAN, de l'Euro, etc. L'organisateur propose aux passionnés trois sites durant le Mondial. D'autres écrans géants sont installés au Food Court et dans un autre endroit à confirmer ultérieurement.

« Nous ambitionnons de transformer Tana Water Front en un village du Mondial. Nous diffuserons tous les matchs avant minuit car au-delà, ce n'est pas évident. Il y aura aussi des animations et des jeux divers », confie Rija Yves Ratsimbazafy, premier responsable de Carré Bleu.