Madagascar: Telofangady lance les festivités de ses 30 ans de scène

Le groupe Telofangady donnera le coup d'envoi de la célébration de ses 30 ans de carrière le 21 juin à Pho Resto Ivato, à l'occasion de la Fête de la Musique et de la Fête des Pères.

Le groupe Telofangady, figure incontournable de la musique traditionnelle malgache, lancera officiellement la célébration de ses 30 ans de scène lors d'un concert prévu le 21 juin au Pho Resto Ivato. Le choix de cette date n'est pas anodin, puisqu'elle coïncide à la fois avec la Fête de la Musique et la Fête des Pères.

Selon Haja Telofangady, auteur-compositeur et membre fondateur du groupe, cet événement se veut avant tout une véritable fête d'anniversaire.

« Cette célébration sera marquée par des moments particuliers et quelques surprises réservées au public », confie-t-il. Fidèle à son identité artistique, Telofangady proposera un spectacle entièrement inspiré de la culture malgache, dans son style caractéristique ba gasy. Le concert durera environ trois heures et mêlera les chansons du groupe à des interprétations d'autres titres.

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Répertoire

La Fête des Pères occupera également une place importante dans la programmation. Une partie du répertoire sera spécialement dédiée aux pères à travers le thème « Papa spécial ». « Une sélection de chansons sera spécialement consacrée aux pères », précise Haja, soulignant que les membres du groupe sont eux-mêmes des pères de famille.

Fondé en 1996, Telofangady est composé de six frères : Haja, Liva, Christian, Moda, Marco et Faby. Depuis trois décennies, le groupe contribue à la promotion de la musique traditionnelle malgache grâce à son style ba gasy, qui fait sa singularité.