Madagascar: Consommation - Les autorités ferment des rayons de supermarchés

Le MCC a temporairement fermé certains rayons de grandes surfaces à Antananarivo. Cette mesure vise à protéger les consommateurs contre les risques sanitaires.

Des rayons de vente ont été temporairement fermés dans certaines grandes surfaces de la capitale en raison du non-respect des conditions de conservation de produits alimentaires. Les marchandises concernées ont été retirées des étalages et transférées vers d'autres espaces de stockage adaptés. Cette mesure fait suite à une vaste opération d'inspection menée par les contrôleurs du ministère du Commerce et de la Consommation (MCC).

« Les produits présents dans les zones concernées ont été scellés afin d'empêcher toute manipulation. Sont notamment concernés les rayons de charcuterie, de fromages, les boucheries ainsi que les plats cuisinés prêts à consommer », indique un communiqué du ministère.

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« Lorsqu'un produit devant être conservé à 3 °C est exposé à une température de 8 °C, le risque de dégradation devient élevé. Ces produits peuvent alors se détériorer et entraîner des maladies après consommation. Une fois achetés, ils sont souvent conservés par les consommateurs à des températures différentes, ce qui accroît davantage les risques sanitaires. C'est la raison pour laquelle nous avons pris cette mesure », a déclaré Gilchrist Rakotoson, directeur général du Commerce intérieur et de la Consommation (DGCIC), lors de l'opération d'inspection menée mercredi dernier.

Suspects

Par ailleurs, des échantillons de viande et de fromage jugés suspects dans une autre grande surface ont été prélevés. Ils ont été envoyés au laboratoire de l'Agence de contrôle et de la sécurité sanitaire et de la qualité des denrées alimentaires (ACSSQDA), relevant du ministère de la Santé publique, afin de procéder à des analyses.

Au cours de cette journée de contrôle, les commissaires et contrôleurs du commerce et de la concurrence sont intervenus dans plusieurs grandes surfaces situées notamment à Ankorondrano, Tanjombato, sur la route Digue et à Analakely, conformément aux directives du ministre du Commerce et de la Consommation, Haingotiana Andriamadison.

Des opérations similaires sont également conduites dans les différentes régions du pays par les Directions régionales du Commerce et de la Consommation (DRCC).

« Nous poursuivrons et renforcerons le contrôle de la qualité des produits commercialisés sur le marché », a affirmé le directeur général du Commerce intérieur et de la Consommation.