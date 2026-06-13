Afrique: International Tourism Fair - Madagascar renforce sa place parmi les Îles Vanille

Réunis à l'ITM 2026, les membres des Îles Vanille ont réaffirmé leur volonté de renforcer la coopération régionale. Pour Madagascar, cette alliance soutient l'attractivité touristique internationale.

Les Îles Vanille doivent renforcer la coopération régionale, car le tourisme est une capacité à construire ensemble une région performante. » La déclaration est d'Abubakar Ben Mahamoud, ministre comorien de l'Environnement chargé du Tourisme et directeur général de l'Association des Îles Vanille, qui a souligné l'importance de cette démarche collective.

Selon lui, l'avenir du tourisme dans l'océan Indien repose moins sur la concurrence entre destinations que sur leur complémentarité. « La force des Îles Vanille réside dans la diversité et la complémentarité des territoires », a-t-il ajouté.

Du 11 au 14 juin, la 12e édition de l'International Tourism Fair Madagascar (ITM) met à l'honneur la coopération touristique régionale à travers les Îles Vanille. Réunissant Madagascar, les Comores, Maurice, les Seychelles, Mayotte et La Réunion, cette alliance entend promouvoir la destination océan Indien sur les marchés internationaux et renforcer la complémentarité entre les îles.

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Pour Madagascar, l'enjeu est de consolider sa position au sein de cet espace touristique régional. Grâce à sa biodiversité exceptionnelle, son patrimoine culturel et à la diversité de ses paysages, la Grande Île constitue l'un des principaux atouts de la destination. Elle offre une palette d'expériences allant de l'écotourisme à l'aventure, en passant par la découverte culturelle et le tourisme de nature.

Principal défi

Au-delà de la promotion touristique, cette coopération s'inscrit dans une logique de développement durable. Les États membres entendent faire du tourisme un outil de croissance économique tout en préservant les ressources naturelles qui constituent la principale richesse de leurs territoires insulaires.

Si Madagascar dispose d'un potentiel touristique reconnu, le pays doit encore améliorer son accessibilité pour atteindre l'objectif d'un million de visiteurs à l'horizon 2028. L'état des infrastructures, les liaisons aériennes et l'ouverture de nouvelles destinations figurent parmi les principaux défis identifiés par les acteurs du secteur.

« Notre potentiel est immense et notre principal défi est l'accessibilité de nos destinations, l'état des infrastructures, la connectivité aérienne et la qualité globale de l'expérience offerte aux visiteurs », a indiqué Mirana Ranjatoson, présidente du conseil d'administration de l'Office national du tourisme de Madagascar (ONTM).

Le gouvernement affirme vouloir accompagner cette ambition. « Le gouvernement est en train d'étudier la facilitation des connectivités aériennes permettant d'assurer la fluidité des échanges nationaux et internationaux », a expliqué Lucien Rabearimanana, haut conseiller à la Refondation de la République.

Pays invité d'honneur de cette édition de l'ITM, les Comores illustrent la volonté des membres des Îles Vanille de faire du tourisme un vecteur de coopération économique, culturelle et humaine dans l'océan Indien.