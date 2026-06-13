Madagascar: Antsiranana - Le nouveau procureur mise sur la prise en charge des mineurs

La cérémonie d'installation officielle du nouveau procureur de la République près le Tribunal de première instance d'Antsiranana (TPI) s'est tenue hier au palais de justice de la place Kabary.

Les responsables se succèdent, mais la qualité du travail judiciaire et des services offerts aux justiciables demeure un enjeu majeur. Cette installation est perçue comme un signal fort en faveur du renforcement de l'État de droit.

Comme ses prédécesseurs, le nouveau promu a exprimé sa volonté d'assumer pleinement les responsabilités qui lui sont confiées, tout en travaillant dans le respect des principes de légalité, de rigueur, d'intégrité et de proximité avec les justiciables. Il a fait appel au grand public pour collaborer avec lui afin d'atteindre les objectifs fixés.

Cette prise de fonction ouvre ainsi une nouvelle page pour le parquet du Tribunal de première instance d'Antsiranana. Elle a été marquée par un message fort en faveur des mineurs en conflit avec la loi. Au-delà de la répression, l'accent sera mis sur l'accompagnement, l'éducation et la réinsertion sociale, afin de prévenir la récidive et de redonner une perspective d'avenir aux jeunes concernés.

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Devant l'assistance, Edmé Damase Tambison a également présenté les grandes orientations de son programme d'action, articulées autour de dix axes prioritaires.

Point fort

La transparence, la lutte contre la corruption, l'amélioration de la qualité du travail judiciaire et l'accès des citoyens à une justice plus efficace figurent parmi les principaux engagements annoncés.

Mais l'un des points forts de son intervention concerne la prise en charge des mineurs en conflit avec la loi. Le nouveau procureur a insisté sur la nécessité de dépasser une approche strictement répressive, en privilégiant l'accompagnement, l'éducation et la réinsertion sociale. L'objectif affiché est de prévenir la récidive et d'offrir de nouvelles perspectives aux jeunes concernés.

« Les mineurs délinquants ne devraient pas être systématiquement envoyés dans les établissements pénitentiaires ordinaires. Ils devraient plutôt être orientés vers un centre de rééducation et de réinsertion, notamment celui de Joffre-Ville, dont la réhabilitation et la relance sont envisagées avec l'appui des partenaires concernés », a-t-il déclaré.

Cette orientation intervient alors que la délinquance juvénile gagne du terrain depuis quelque temps dans la région. Pour le nouveau chef du parquet, la réponse judiciaire doit donc concilier fermeté, protection de la société et respect des droits fondamentaux des mineurs.

Au cours de la cérémonie, les différentes interventions ont rappelé le rôle essentiel du procureur de la République dans le système judiciaire, tout en soulignant l'importance d'une justice accessible, impartiale et efficace, répondant aux attentes des habitants d'Antsiranana.

L'installation de ce nouveau responsable est porteuse d'espoir pour une justice plus proche des citoyens, plus efficace, plus transparente et plus respectueuse des droits de chacun. Elle traduit aussi la volonté de poursuivre les efforts engagés en faveur d'une institution judiciaire fondée sur la dignité humaine.