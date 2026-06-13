Madagascar: Le soins visuels se rapprochent de la population

Pouvoir consulter un spécialiste de la vue sans devoir se déplacer loin de son quartier. « C'est désormais possible pour les habitants d'Ankazomanga et de ses environs avec l'ouverture de Sud'Optic, un établissement qui entend rapprocher les soins visuels de la population tout en renforçant l'accès à des services ophtalmologiques de qualité », indique Mamy Philippine Razafindrasata, responsable de la communication au sein de l'établissement, à l'occasion de son ouverture, jeudi dernier.

Cette initiative vise à répondre aux besoins croissants de la population en matière de soins de proximité. Les clients pourront bénéficier d'une prise en charge visuelle conforme aux normes ainsi que de solutions adaptées à leurs besoins spécifiques.

Cette ouverture répond à une attente exprimée par de nombreux habitants. « Il fallait souvent se rendre dans d'autres quartiers pour faire contrôler sa vue ou renouveler ses lunettes. Disposer d'un centre spécialisé à proximité facilitera grandement les démarches », témoigne Sofofotiana, un riverain d'Ankazomanga.