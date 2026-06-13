Madagascar: Le soins visuels se rapprochent de la population

13 Juin 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mialisoa Ida

Pouvoir consulter un spécialiste de la vue sans devoir se déplacer loin de son quartier. « C'est désormais possible pour les habitants d'Ankazomanga et de ses environs avec l'ouverture de Sud'Optic, un établissement qui entend rapprocher les soins visuels de la population tout en renforçant l'accès à des services ophtalmologiques de qualité », indique Mamy Philippine Razafindrasata, responsable de la communication au sein de l'établissement, à l'occasion de son ouverture, jeudi dernier.

Cette initiative vise à répondre aux besoins croissants de la population en matière de soins de proximité. Les clients pourront bénéficier d'une prise en charge visuelle conforme aux normes ainsi que de solutions adaptées à leurs besoins spécifiques.

Cette ouverture répond à une attente exprimée par de nombreux habitants. « Il fallait souvent se rendre dans d'autres quartiers pour faire contrôler sa vue ou renouveler ses lunettes. Disposer d'un centre spécialisé à proximité facilitera grandement les démarches », témoigne Sofofotiana, un riverain d'Ankazomanga.

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