Afrique: Mondial 2026 - Les noms des équipes africaines recèlent une originalité

L'Afrique sera représentée par plusieurs nations au Mondial 2026, chacune avec un surnom qui raconte une partie de son histoire et reflète l'identité de son pays. Entre animaux majestueux, héros du passé et valeurs culturelles, ces appellations sont devenues aussi célèbres que les équipes elles-mêmes.

Le Maroc, numéro un africain, évolue sous le nom des Lions de l'Atlas. Ce surnom fait référence au lion de Barbarie, autrefois présent dans les montagnes de l'Atlas. Considéré comme un animal noble et puissant, il est devenu un symbole de courage pour tout le pays.

Le Sénégal a choisi les Lions de la Teranga. Le lion symbolise la force, tandis que la « Teranga », mot wolof, désigne l'hospitalité et la générosité sénégalaises. Le surnom associe ainsi combativité et valeurs humaines.

En Côte d'Ivoire, les joueurs sont connus sous le nom des Éléphants. L'animal occupe une place importante dans l'histoire du pays et symbolise la puissance, la sagesse et la résistance. Les grandes générations de Didier Drogba ont contribué à rendre ce surnom célèbre dans le monde entier.

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L'Égypte, l'une des plus anciennes nations du football africain, est surnommée les Pharaons, une référence directe aux souverains qui ont bâti les pyramides et dirigé l'une des plus brillantes civilisations de l'Antiquité.

Emblèmes sportifs

Le Ghana porte le surnom des Black Stars. L'étoile noire qui figure sur le drapeau national est un symbole de liberté et d'émancipation africaine hérité du premier président du pays, Kwame Nkrumah.

L'Afrique du Sud est représentée par les Bafana Bafana, expression zouloue signifiant « les garçons ». Ce surnom est apparu dans les années 1990, au moment où le pays retrouvait sa place sur la scène sportive internationale après l'apartheid.

La Tunisie est connue sous le nom des Aigles de Carthage. L'appellation renvoie à l'ancienne cité de Carthage, l'une des plus puissantes civilisations de la Méditerranée antique. L'aigle symbolise, quant à lui, la puissance et la vision.

Le Cameroun est surnommé les Lions indomptables. Le terme est apparu dans les années 1970 pour souligner le caractère combatif d'une sélection qui refusait d'abandonner, même face aux plus grandes nations du football.

En adoptant le surnom de « Léopards », la sélection de la RDC souhaite incarner sur le terrain la combativité, la rapidité et la détermination. Ce surnom est aujourd'hui utilisé pour toutes les sélections nationales de football de la RDC, masculines comme féminines.

Des montagnes de l'Atlas aux vestiges de Carthage, des royaumes pharaoniques aux savanes peuplées d'éléphants, le football devient aussi une formidable leçon de culture et d'identité.

Les surnoms des grandes nations africaines

Maroc - Les Lions de l'Atlas ; Sénégal - Les Lions de la Teranga ; Côte d'Ivoire - Les Éléphants ; Égypte - Les Pharaons ; Ghana - Les Black Stars ; Afrique du Sud - Les Bafana Bafana, expression zouloue signifiant « les garçons » ; Tunisie - Les Aigles de Carthage ; Cameroun - Les Lions indomptables ; Nigeria - Les Super Eagles ; Mali - Les Aigles ; Burkina Faso - Les Étalons ; Algérie - Les Fennecs ; République démocratique du Congo - Les Léopards.