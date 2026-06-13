Madagascar: Jean de Dieu Randrianarivelo - « L'exploit contre l'Espagne a changé le regard porté sur le pays »

interview

L'entraîneur des Ankoay masculins, Jean de Dieu Randrianarivelo, revient sur le parcours historique de Madagascar lors de la Coupe du monde de basketball 3x3 en Pologne.

Quelles ont été vos réactions après les deux défaites de la première journée ?

Nous avons ressenti de la frustration et de la déception au regard du potentiel de nos joueurs. Mais ces deux défaites s'expliquent. Depuis notre départ d'Antananarivo, nous n'avions pas pu nous entraîner, faute de temps. Nous avons pris quatre vols différents et ne sommes arrivés que 24 heures avant le début de la compétition. Pour moi, les deux premiers matchs ont servi de mise en jambes. J'étais convaincu que mes joueurs allaient réagir. La suite me l'a confirmé avec les victoires contre l'Australie et l'Espagne, championne du monde en titre.

Avant le tournoi, pouviez-vous imaginer que Madagascar puisse battre des nations majeures comme l'Australie et surtout l'Espagne, championne du monde en titre ?

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Pas du tout. Je pensais que nous pouvions rivaliser avec l'Autriche et l'Australie, mais pas avec l'Espagne. Après avoir observé l'Australie et l'Espagne lors de la première journée, j'ai dit à mes joueurs que nous pouvions battre l'Australie. Pour l'Espagne, j'estimais nos chances à cinquante-cinquante. Après nos deux défaites, nous étions obligés de gagner les deux derniers matchs. Et nous l'avons fait.

Quelle victoire vous a procuré le plus de satisfaction : celle contre l'Australie ou celle face à l'Espagne, et pourquoi ?

Battre et éliminer le champion du monde en titre n'est pas donné à tout le monde. Cette victoire a procuré une immense satisfaction à toute la délégation et aux supporters malgaches présents sur place. Après cet exploit, nous sommes devenus les chouchous du public polonais. Je les remercie encore pour leur soutien. Même de grandes nations comme l'Australie, l'Espagne et l'Allemagne nous ont félicités. Nous étions très fiers de représenter Madagascar et l'Afrique.

Quels enseignements retenez-vous du match de play-in et qu'a-t-il manqué aux Ankoay pour franchir un cap supplémentaire dans cette Coupe du monde ?

Le mental a été touché après l'avance de 7-0 de la France. L'arbitrage ne nous a pas favorisés non plus, mais cela fait partie du jeu. Ce match nous a montré qu'il faut être précis dans chaque geste et efficace à chaque tir face à une équipe du niveau de la France. Il faudra travailler encore plus dur, car Madagascar est désormais attendu à chaque sortie.

Quelles sont désormais les ambitions des Ankoay pour les prochaines compétitions internationales ?

Viser plus haut, aller plus haut et faire mieux lors de l'Africa Cup à domicile en décembre.

Quel message souhaitez-vous adresser aux Malgaches qui ont suivi et célébré les exploits des Ankoay durant cette Coupe du monde ?

Madagascar a sa place dans le basketball 3x3. Nous ne sommes plus une petite équipe. À nous désormais de prouver, à chaque compétition, que nous faisons partie des meilleures nations africaines.