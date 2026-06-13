Madagascar: Toamasina - Un laboratoire scientifique au port

13 Juin 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

La Direction générale des Douanes poursuit l'installation de son futur laboratoire scientifique à Toamasina. Dans ce cadre, la Chine a officiellement remis un lot d'équipements destinés à renforcer les capacités d'analyse et d'expertise de l'administration.

La cérémonie s'est déroulée le 11 juin 2026 à Ivato, en présence du ministre de l'Économie et des Finances, de l'ambassadeur de la République populaire de Chine à Madagascar, ainsi que des responsables de la Direction générale des Douanes et des partenaires institutionnels et techniques.

Ce projet répond à l'ambition d'intégrer davantage la science, l'innovation et l'expertise technique dans l'exercice des missions douanières. Ce futur laboratoire scientifique de Toamasina va optimiser les opérations de contrôle douanier en y intégrant des analyses approfondies et des outils alignés sur les standards du commerce international.

Au-delà de la modernisation, ce laboratoire jouera un rôle clé dans la lutte contre la fraude et la sécurisation des recettes de l'État, tout en renforçant la protection économique, sanitaire et environnementale du pays.

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