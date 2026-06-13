Madagascar: Ndao Isika Hilalao I - Des jeux pré-sport voient le jour

Événement nostalgique. Dans le cadre du mois des enfants et de la fête nationale, l'association Tâches d'huile, regroupant depuis 2017 les sortants de l'Académie nationale des sports, organise «Ndao Isika Hilalao» ou «Jouons ensemble», une journée de jeux pré-sports d'enfance avant les années 2000 dans les quartiers de la capitale et ses alentours.

L'organisation propose dix ateliers obligatoires aux participants sans distinction d'âge le 24 juin dans l'enceinte du terrain de foot de l'ANS Ampefiloha. Des jeux qui ne nécessitent pas trop d'espace comme le vitsilia, toraka kapoaka, fanorontelo, course en gony, police-voleur, ballon prisonnier, tir plateau, roue-ruban, course de balles de tennis et passe à dix ont été choisis pour cette première édition. «Plusieurs générations ont joué à ces épreuves qui sont les bases fondamentales des sports dans leur enfance. Ces jeux sont l'entonnoir des sports mêlant la course, le saut, le tir,...» souligne le président de l'association, Samiafisina Zakamandroso.

L'organisation espère enregistrer plus de mille participants. Un atelier bonus, la chasse aux canards, bouclera le circuit obligatoire. Les ateliers se joueront en individuel ou par une équipe mixte de dix personnes de différentes catégories d'âge, formée par une famille, entre amis ou par des équipes formées sur place. Des séances d'initiation sont prévues avant chaque atelier.

Un tournoi de mini-beach-volley est programmé à la fin de la journée. Les inscriptions sont déjà ouvertes et ce jusqu'au jour de l'événement. «Nous considérons ces jeux comme notre patrimoine et nous devrions les préserver et les redynamiser», lance Sarindra Nirainy, responsable de la communication de l'association.

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