Madagascar: Rugby à XV/Top 12 - L'US Ankadifotsy part favori contre TAM Anosibe

13 Juin 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Donné Raherinjatovo

La dixième journée du championnat XXL Top 12 se poursuit ce dimanche avec deux affiches importantes pour la course aux barrages. L'US Ankadifotsy et le TAM Anosibe joueront gros, tout comme le TFMA qui se battra contre Mang'Art ce dimanche au stade Makis d'Andohatapenaka.

Après neuf journées, la lutte pour les places qualificatives aux barrages des quarts de finale reste intense. À 13 heures, les rugbymen d'Ankadifotsy, cinquièmes au classement avec 30 points, défieront le TAM Anosibe, septième avec 18 points. Sur le papier, l'avantage psychologique est du côté des joueurs d'Ankadifotsy. Plus réguliers depuis le début de saison, ils comptent six victoires et restent bien placés pour accrocher une place dans le Top 6.

Face à eux, les rugbymen du TAM n'ont plus droit à l'erreur. Une victoire leur permettrait de se rapprocher du groupe de tête et de maintenir leurs ambitions de qualification. Une défaite, en revanche, compliquerait sérieusement leur mission à quelques journées de la fin de la phase régulière.

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En lever de rideau de la première division masculine, à 11 heures, le TFMA d'Ankasina affrontera Mang'Art. Huitièmes avec 17 points, les joueurs du TFMA possèdent une légère avance sur leurs adversaires du jour, dixièmes avec 14 points. L'enjeu est simple : s'imposer pour se rapprocher des places de barragiste.

Pour Mang'Art, ce duel représente une occasion idéale de revenir à hauteur de son concurrent direct et de relancer ses chances. Entre le TFMA et Mang'Art, comme entre l'US Ankadifotsy et le TAM, chaque point comptera dans une fin de championnat où la bataille pour les barrages s'annonce particulièrement disputée.

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