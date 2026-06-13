Madagascar: Ambositra - Cinq voleuses de cheveux interpellées sur le fait

Dans la ville d'Ambositra, une affaire singulière a jeté un pavé dans la mare hier après-midi. Vers 14 heures, une adolescente de 15 ans, candidate à l'examen du Certificat d'études primaires élémentaires (CEPE) prévu mardi prochain, a été prise pour cible par un groupe de femmes se présentant comme acheteuses de cheveux.

Sur le chemin de Morafeno, deux d'entre elles l'ont immobilisée tandis qu'une troisième tentait de lui couper les cheveux. La jeune fille a réussi à se libérer et à prévenir ses parents, ce qui a provoqué la fuite des agresseuses. Elles ont été interceptées un peu plus loin, à Bemongo, par des habitants qui ont décidé de leur infliger une sanction immédiate. Leurs propres cheveux ont été coupés en public.

Les cinq femmes, originaires d'Antsirabe et arrivées récemment à Ambositra, transportaient déjà une quantité importante de mèches dont l'origine reste incertaine. Elles ont affirmé travailler pour un intermédiaire basé à Antananarivo. L'affaire, qui met à nu un trafic de cheveux encore mal connu, est désormais suivie par la police du commissariat d'Ambohimilamina.