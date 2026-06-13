Madagascar: Morondava - Cosmos ouvre son 22e magasin

Le 11 juin 2026, Cosmos Madagascar a inauguré son 22e point de vente à Morondava, une nouvelle étape dans l'expansion de son réseau national. Cette implantation vise à renforcer la présence de l'enseigne dans la région du Menabe et ses environs (Ambatolahy, Malaimbandy, Ankilizato, Mahabo, Miandrivazo), en facilitant l'accès des habitants à un large choix de produits de marques internationales : électroménager, mobilier, téléphonie, audiovisuel, informatique, décoration, fitness, outillage, etc.

Pour marquer cette ouverture, des promotions exceptionnelles avec des remises allant jusqu'à 70 % sont proposées du 11 au 13 juin.

Les clients de la région pourront également bénéficier de la Vente à Crédit Mirindra, une solution de financement avec des échéances pouvant aller jusqu'à 30 mois, ainsi que de garanties allant jusqu'à deux ans, d'un service après-vente national et de la livraison-installation gratuite.

Avec cette nouvelle implantation, qui contribuera à la création d'emplois locaux, Cosmos Madagascar confirme son ancrage dans le développement économique du pays, fort de plus de dix ans de présence, de 22 magasins à travers Madagascar et de plusieurs centaines de collaborateurs.