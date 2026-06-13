Madagascar: Morondava - Cosmos ouvre son 22e magasin

13 Juin 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)

Le 11 juin 2026, Cosmos Madagascar a inauguré son 22e point de vente à Morondava, une nouvelle étape dans l'expansion de son réseau national. Cette implantation vise à renforcer la présence de l'enseigne dans la région du Menabe et ses environs (Ambatolahy, Malaimbandy, Ankilizato, Mahabo, Miandrivazo), en facilitant l'accès des habitants à un large choix de produits de marques internationales : électroménager, mobilier, téléphonie, audiovisuel, informatique, décoration, fitness, outillage, etc.

Pour marquer cette ouverture, des promotions exceptionnelles avec des remises allant jusqu'à 70 % sont proposées du 11 au 13 juin.

Les clients de la région pourront également bénéficier de la Vente à Crédit Mirindra, une solution de financement avec des échéances pouvant aller jusqu'à 30 mois, ainsi que de garanties allant jusqu'à deux ans, d'un service après-vente national et de la livraison-installation gratuite.

Avec cette nouvelle implantation, qui contribuera à la création d'emplois locaux, Cosmos Madagascar confirme son ancrage dans le développement économique du pays, fort de plus de dix ans de présence, de 22 magasins à travers Madagascar et de plusieurs centaines de collaborateurs.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.