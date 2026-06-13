Congo-Kinshasa: Activisme des ADF dans l'Est de la RDC - La MONUSCO et les FARDC renforcent la protection des civils

Face à la recrudescence des actions des rebelles des Forces démocratiques alliées (ADF) dans l'Est de la République démocratique du Congo, la MONUSCO et les Forces armées de la RDC (FARDC) intensifient leurs efforts pour protéger les populations civiles. Ces mesures concernent particulièrement les territoires d'Irumu et de Djugu en Ituri, ainsi que certaines entités du territoire de Beni, dans la province du Nord-Kivu. Les deux forces ont organisé des patrouilles et opérations de sécurisation la semaine dernière dans ces zones.

Dans ces régions exposées aux violences, la MONUSCO et les FARDC ont décidé de consolider leur présence sur le terrain. Cette stratégie se traduit notamment par la multiplication de patrouilles conjointes, menées aussi bien de jour que de nuit, dans les zones identifiées comme étant sous menace des groupes armés.

L'objectif est double : prévenir les incursions des ADF et rassurer les communautés locales, souvent confrontées à des attaques meurtrières, enlèvements et déplacements forcés.

Des opérations conjointes intensifiées à Beni

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Selon le porte-parole de la Force de la MONUSCO, le colonel Charles Idjiwa, des opérations d'envergure ont été conduit récemment dans le territoire de Beni.

Les 5 et 6 juin 2026, les unités de la Brigade d'intervention de la MONUSCO, en coordination avec les FARDC, ont mené des patrouilles robustes dans plusieurs axes stratégiques. Les localités concernées incluent notamment Mavivi, Mbau, Matiba, Oicha, ainsi que les secteurs de Mamove, Hululu, Eringeti, Luna et Ndalya.

Ces patrouilles visent à : renforcer la présence sécuritaire, prévenir les activités des groupes armés, et restaurer un climat de confiance auprès des populations civiles.

Sécurisation des activités civiles et religieuses

Au-delà des patrouilles militaires, la MONUSCO poursuit également des actions ciblées visant à sécuriser les activités quotidiennes des populations.

Ainsi, le 7 juin 2026, les Casques bleus basés à Komanda ont assuré la sécurité d'un office religieux à l'église catholique de Bashili. Cette intervention a permis aux fidèles de pratiquer leur culte dans un environnement apaisé, malgré le contexte sécuritaire tendu.

Le lendemain, le 8 juin, une patrouille nocturne a été effectuée dans le village de Bwanasura dans le territoire de Beni. Cette opération avait pour but de renforcer la dissuasion face aux groupes armés et de maintenir une présence visible durant les heures les plus à risque.

Extension des opérations à Djugu

Dans la province de l'Ituri, les efforts conjoints se poursuivent également. Le 8 juin, une patrouille conjointe MONUSCO-FARDC a été menée dans la localité de Burokpa, en territoire de Djugu.

Comme dans le Nord-Kivu, cette initiative vise à : sécuriser les villages exposés, prévenir d'éventuelles attaques,

et rassurer les populations locales qui vivent sous la menace constante des groupes armés.

À travers ces opérations, la MONUSCO et les FARDC démontrent leur volonté de renforcer leur coordination opérationnelle. Cette collaboration accrue est essentielle pour répondre de manière rapide et efficace aux menaces persistantes qui pèsent sur les civils dans l'Est du pays.

Malgré ces efforts, la situation sécuritaire reste fragile dans plusieurs zones de l'Ituri et du Nord-Kivu. Les populations continuent de faire face à des menaces régulières, ce qui nécessite le maintien et le renforcement des dispositifs de protection.