Congo-Kinshasa: A Goma, James Swan réaffirme l'engagement de la MONUSCO en faveur du cessez-le-feu au Nord-Kivu

Le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies en RDC et chef de la MONUSCO, James Swan, a réaffirmé l'engagement de la mission onusienne à soutenir les efforts de paix dans l'Est du pays, à l'issue d'une visite de près de 72 heures à Goma, au Nord-Kivu. Selon un communiqué publié vendredi 12 juin par son bureau, ce déplacement s'inscrivait dans le cadre du mandat de la MONUSCO défini par la résolution 2808 du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Au cours de son séjour, James Swan a rencontré séparément des représentants de l'Alliance fleuve Congo/Mouvement du 23 mars (AFC/M23), ainsi que les responsables du Mécanisme conjoint élargi de vérification Plus.

Les discussions ont porté sur les efforts en cours visant à renforcer les mécanismes de surveillance et de vérification du cessez-le-feu dans l'est de la RDC, où plusieurs initiatives diplomatiques tentent de consolider l'accalmie observée ces dernières semaines.

Appel à une meilleure coordination des initiatives de paix

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À l'issue de ces entretiens James Swan a insisté sur la nécessité d'une coordination renforcée entre les différents processus diplomatiques engagés pour ramener la paix dans l'Est de la RDC.

Il a notamment cité les initiatives menées dans le cadre des processus de Washington, de Doha et de l'Union africaine.

Le chef de la MONUSCO a assuré que la mission restait disposée à accompagner la mise en oeuvre de ces efforts, conformément à son mandat de soutien à la protection des civils et à la stabilisation des zones affectées par les conflits armés.

Le chef de la MONUSCO s'est également entretenu avec les équipes de la mission et d'autres agences des Nations Unies présentes à Goma.

Ces réunions ont permis d'évaluer l'évolution de la situation sécuritaire, politique et humanitaire dans la région, ainsi que les priorités opérationnelles actuelles. La réponse à l'épidémie d'Ebola figurait également parmi les sujets abordés.