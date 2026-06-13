Cote d'Ivoire: Développement économique - Le ministre Adama Dosso mise sur la diaspora et le marché financier régional

938 milliards FCFA transférés en 2025. La Côte d'Ivoire veut mieux mobiliser sa diaspora. Le mercredi 10 juin 2026, à Abidjan, le ministère chargé des Ivoiriens de l'Extérieur et la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont officialisé leur collaboration à travers la signature d'un Protocole d'Entente destiné à renforcer la participation des Ivoiriens vivant à l'étranger au financement du développement national.

La cérémonie a été présidée par le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, chargé de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'Extérieur, Adama Dosso, au siège de la BRVM.

Cette convention s'inscrit dans la vision du gouvernement visant à valoriser davantage le potentiel économique de la diaspora ivoirienne et à créer des mécanismes favorisant son implication dans les projets structurants du pays. À cette occasion, le ministre Adama Dosso a souligné l'importance croissante des contributions financières des Ivoiriens établis hors du territoire national.

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Selon lui, les transferts de fonds de la diaspora ont atteint près de 938 milliards de FCFA en 2025, un volume qui témoigne du rôle majeur joué par cette communauté dans le soutien à l'économie nationale. Pour le membre du gouvernement, cette capacité d'épargne constitue un levier stratégique qu'il convient désormais d'orienter davantage vers des investissements productifs et durables.

Le protocole signé avec la BRVM prévoit ainsi la mise en place de plusieurs dispositifs innovants destinés à faciliter l'accès de la diaspora aux opportunités d'investissement sur le marché financier régional. Parmi les principales mesures annoncées figurent le développement de produits financiers spécifiques, notamment les « Diaspora Bonds », la participation des Ivoiriens de l'extérieur aux opérations de privatisation ou d'ouverture du capital de certaines entreprises publiques, ainsi que l'exploration de nouveaux mécanismes de titrisation d'actifs.

L'accord prévoit également le renforcement des campagnes de sensibilisation aux opportunités offertes par le marché financier régional et la digitalisation des procédures d'investissement afin de permettre aux membres de la diaspora d'accéder plus facilement aux produits financiers depuis leurs pays de résidence.

Cette signature intervient à quelques mois du Forum Diaspora for Growth 2026, une rencontre qui ambitionne de renforcer les liens économiques entre la Côte d'Ivoire et ses ressortissants vivant à l'étranger.

Pour Adama Dosso, la mobilisation de l'épargne de la diaspora contribuera à diversifier les sources de financement de l'économie nationale, à soutenir la mise en oeuvre du Plan national de développement (PND) 2026-2030 et à accélérer la transformation économique du pays. Le Directeur général de la BRVM a, pour sa part, réaffirmé l'engagement de l'institution à mettre son expertise au service de cette ambition commune.