Afrique: La présence africaine en Coupe du monde, de l'Égypte pionnière au Maroc demi-finaliste

Dakar — Les équipes africaines ont progressivement marqué de leur empreinte l'histoire de la Coupe du monde de football, de la première participation de l'Égypte en 1934 forte au Maroc en 2022.

Des sélections des pays africains ont fait des participations remarquables dans cette compétition, même si aucune d'elles n'en a jamais joué la finale.

L'Égypte est le pionnier africain de la Coupe du monde de football, avec la participation des Pharaons à la phase finale de l'édition de 1934, en Italie. Cette année-là, l'aventure égyptienne s'est arrêtée dès le premier tour.

Après cette participation historique, l'Afrique est restée plusieurs décennies avant de marquer les esprits au Mondial de football, ce qu'a fait l'Égypte en 1990. Cette année-là, les Pharaons avaient regagné leur pays après trois matchs nuls au premier tour. En 2018, en Russie, ils n'ont obtenu aucune victoire.

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C'est quarante-quatre ans après la participation historique de l'Égypte qu'une équipe du continent atteindra un niveau sans précédent : la Tunisie devient, en 1978, la première sélection à gagner un match de phase finale en battant le Mexique, 3-1. Ce succès est décisif, car depuis lors l'Afrique ne se contente plus de participer, elle gagne aussi.

Sur cette lancée, l'Algérie réalise en 1982 l'un des plus grands exploits des équipes africaines en battant la République fédérale d'Allemagne, 2-1. Depuis lors, les victoires des équipes du continent ne doivent plus rien au hasard.

En 1990, le Cameroun atteint les quarts de finale de la Coupe du monde. Une équipe africaine arrive à ce stade de la compétition pour la première fois. Les Lions indomptables obtiennent plusieurs victoires, dont celle arrachée à l'Argentine à l'ouverture du tournoi mondial.

Quatre ans plus tard, en 1994, le Nigeria prend le relais. Pour sa première participation, il impressionne le public de son style offensif. Par une brillante victoire sur la Bulgarie, 3-0, le Nigeria incarne l'émergence d'une nouvelle génération africaine, très compétitive.

Après plus de trente ans d'absence, l'Égypte revient en 1990. Les Pharaons, solides mais peu offensifs, font trois matchs nuls au premier tour. Ils donnent tout de même une nouvelle image du football africain, faite de discipline et de rigueur tactique.

Au début des années 2000, le Sénégal, venu jouer la phase finale du Mondial pour la première fois, se présente comme la révélation du tournoi. Au match d'ouverture de l'édition 2002, il bat la France, le champion du monde en titre. Les Lions sont propulsés en quarts de finale. Ils poursuivent l'héritage des exploits africains.

L'Afrique continue de faire forte impression à la Coupe du monde. En 2010, l'Afrique du Sud, le pays hôte de la compétition, le seul à l'avoir organisée jusqu'à ce jour, fait dans le symbolisme en marquant le premier but de cette édition. Un but de Siphiwe Tshabalala.

L'éclat des équipes africaines en Coupe du monde atteint son paroxysme en 2022 : le Maroc devient la première sélection du continent à atteindre les demi-finales. En éliminant l'Espagne et le Portugal.

De l'Égypte pionnière à l'exploit marocain de 2022, l'Afrique est de plus en plus proche de la finale et du trophée mondial.