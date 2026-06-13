Sénégal: L'ancien chef de l'Etat Abdoulaye Wade rend hommage au président Diomaye Faye

À l'occasion de la célébration de ses 100 ans, l'ancien président de la République, Abdoulaye Wade, a adressé un message de gratitude aux Sénégalais, aux Africains et à toutes les personnes qui lui ont témoigné leur affection. Profitant de cette occasion exceptionnelle, il a également rendu un hommage au président Bassirou Diomaye Faye et lancé un appel solennel à la jeunesse africaine autour de la valeur du travail.

Dans son adresse, l'ancien chef de l'État a tenu à saluer la présence du président de la République lors des festivités marquant son centenaire. « Le Président Diomaye est venu lui-même avec son gouvernement et ses amis. L'occasion qu'il m'a donnée est importante », a-t-il déclaré, soulignant le caractère particulier de cet événement alors qu'il s'est rarement exprimé publiquement depuis son départ du pouvoir.

Visiblement ému par les nombreux témoignages reçus, Abdoulaye Wade a rappelé qu'il n'était pas adepte des célébrations d'anniversaire. « Je n'aime pas fêter des anniversaires, mais ce jour est exceptionnel parce que j'ai entendu les messages d'abord des gens qui m'avaient quitté et qui sont venus eux-mêmes faire un témoignage », a-t-il confié.

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Revenant brièvement sur son parcours, l'ancien président a préféré laisser les Sénégalais juger de son action à la tête du pays. « Pendant les douze ans que je suis resté à la tête du Sénégal, je préfère laisser les autres le dire », a-t-il affirmé, avant d'ajouter avec humilité : « Je ne pensais pas arriver aux 100 ans, mais je suis encore là. »

Abdoulaye Wade a également réitéré son attachement profond au continent africain. « Les Sénégalais m'ont souvent entendu dire que je suis plus Africain que Sénégalais », a-t-il rappelé, estimant que les Africains, au même titre que les Sénégalais, font partie intégrante de sa grande famille.

Terminant son intervention sur une note d'espoir et de mobilisation, l'ancien président a adressé un message clair à la jeunesse. « C'est un message de travail. Travailler, encore travailler, toujours travailler. Ce message est devenu un message pour toute l'Afrique, pour toute la jeunesse sénégalaise et africaine. L'essentiel de la vie, c'est le travail », a-t-il lancé.