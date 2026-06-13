Togo: Le PAM donne des précisions sur la situation alimentaire dans le pays

Quelle est la situation alimentaire dans le nord du Togo, alors que la période de soudure a commencé ? Le Programme alimentaire mondial répond à cette question, dans un communiqué publié ce jeudi. Il n'y a pas d'alerte concernant une éventuelle crise alimentaire dans le nord du pays, affirme le PAM. Des projections régionales établies en fin d'année dernière estimaient que plus de 300 000 personnes risquaient d'être en insécurité alimentaire entre juin et août. Mais selon le PAM, le contexte est plutôt bon et ses équipes ainsi que le gouvernement togolais se sont mobilisés.

Selon les données récentes, l'évolution de la situation alimentaire au Togo est globalement favorable, indique le Programme alimentaire mondial. Son communiqué met en avant des niveaux de production supérieurs à l'an dernier, d'importants stocks céréaliers, une baisse des prix des principales denrées alimentaires de base, comme le maïs, le sorgho et le niébé, sur les marchés fin avril. Une accalmie sécuritaire a également permis le retour de déplacés dans certaines localités selon le communiqué, sans plus de précisions.

Les projections du Cadre harmonisé, un outil régional utilisé pour analyser la situation alimentaire des populations en Afrique de l'Ouest ont été établies en novembre dernier, précise le PAM, sur la base d'hypothèses. Ces projections estimaient à plus de 330 000 le nombre de personnes qui pourraient être en insécurité alimentaire au Togo pendant la période de soudure, entre juin et aout, s'il n'y avait pas d'amélioration ni d'assistance.

Or, le PAM affirme que le gouvernement togolais et ses partenaires se sont mobilisés dans le cadre du Programme d'urgence de renforcement de la résilience dans la région des Savanes qui prévoit notamment une assistance d'urgence aux réfugiés, déplacés et communautés qui les accueillent, un appui à la nutrition, des activités agricoles et un accès aux services sociaux de base.

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