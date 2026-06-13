Nigeria: A l'approche de la présidentielle, le président Bola Tinubu se félicite de son bilan sécuritaire

13 Juin 2026
Radio France Internationale

Au cours d'une allocution télévisée vendredi 12 juin, le chef de l'État a notamment assuré que « plus de 13 000 terroristes » avaient été tués par l'armée au cours de l'année écoulée et que le nombre de victimes de l'insurrection jihadiste dans le pays avait diminué de 81% depuis son arrivée au pouvoir en 2023. Des chiffres à prendre avec beaucoup de précaution tant ils paraissent « peu crédibles », tempèrent les analystes.

À l'approche des élections générales de janvier 2027, la situation sécuritaire est plus que jamais au coeur des attentes et des débats au Nigeria. Au cours d'une allocution télévisée, le président Bola Tinubu a ainsi profité de ce vendredi 12 juin férié dans le pays - on y célébrait l'avènement de la démocratie, en 1999 - pour dresser un bilan extrêmement positif de son action en la matière.

Affirmant que « plus de 13 000 terroristes » ont été tués par l'armée au cours de l'année écoulée, celui-ci a également déclaré que le nombre de victimes de l'insurrection jihadiste au Nigeria aurait diminué de 81% depuis son arrivée au pouvoir, en 2023.

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Reste que ces propos sont à prendre avec précaution. Selon un analyste basé à Abuja, les statistiques avancées par le chef de l'État semblent même « peu crédibles ». « Rien ne dit qu'il s'agit vraiment de terroristes : ces chiffres incluent peut-être des civils pris entre deux feux », explique-t-il, soulignant aussi que « les groupes armés se sont multipliés depuis que Bola Tinubu a pris les rênes du pouvoir il y a un peu plus de trois ans » et que « le nombre de victimes a réellement augmenté ».

Impact limité

« Il est vrai que ce gouvernement a tué un certain nombre de chefs jihadistes ou de leaders non idéologiques », poursuit cet expert, mais ces opérations « n'ont qu'un impact limité » tant que le recrutement se poursuit et que ces groupes continuent de trouver des moyens de se financer. En revanche, celui-ci confirme que « 124 000 combattants et personnes à charge » ont déposé les armes depuis 2023, grâce au programme de déradicalisation Safe Corridor implanté dans la région du Borno.

Au moment où Bola Tinubu se félicitait de son bilan, des citoyens en colère organisaient, eux, des manifestations à Lagos et à Abuja pour dénoncer un climat économique et sécuritaire toujours plus dégradé.

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