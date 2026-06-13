Afrique: L'UE et quatre pays d'Afrique australe sur le point de signer un accord de partenariat économique renforcé

En début de semaine, l'UE, les Comores, Madagascar, Maurice et les Seychelles ont finalisé les discussions en vue de la signature d'un accord de partenariat économique renforcé (APE). Le premier du genre sur le continent. L'UE est déjà le premier partenaire commercial de ces États d'Afrique australe. Elle cherche donc à fournir un cadre clair pour ses échanges commerciaux mais aussi à sécuriser ses partenariats alors que le commerce mondial est en pleine recomposition.

Pour l'Union européenne, il s'agit d'assurer la protection de ses investissements et de faciliter l'accès aux marchés publics de ses entreprises. Elles pourraient donc « bénéficier d'un meilleur accès aux secteurs minier, manufacturier et énergétique » précise à RFI la Commission européenne. Autres secteurs d'intérêt pour Bruxelles : le secteur maritime, les télécommunications ou encore les services financiers.

Pour les pays de l'océan Indien, les produits protégés le restent . La viande, les céréales ou le sucre européens seront toujours taxés. C'était une grande inquiétude des filières agricoles locales - qui craignaient de se voir envahies par des cargaisons européennes à bas coûts.

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L'accord élargi prévoit également de nouvelles préférences tarifaires notamment pour les exportations de services vers l'UE. Il pourrait s'agir, selon un expert, de favoriser de nouvelles implantations d'entreprises et de créer des emplois. Par exemple des centres d'appel ou de services d'annotation de l'IA. Mais l'UE n'a pas encore donné tous les détails.