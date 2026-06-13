Nigeria: Général Abdulsalami Abubakar célébré ce samedi à Aso Rock d'Abuja pour son leadership international

Ce samedi 13 juin 2026 à Abuja, le Nigéria et le monde célèbrent sous la présidence effective du Chef de l'État Ahmed Bola Tinubu et des autorités nigérianes de premier plan, le parcours exceptionnel d'un homme, le Général Abdulsalami Abubakar qui a dirigé la République Fédérale du Nigéria de 1998 à 1999, artisan de la 4e république.

Quelque 2000 participants dont d'anciens chefs d'État, de hauts dignitaires politiques, diplomatiques et militaires, venus d'horizons divers vont assister dans l'antre de la villa présidentielle Aso Rock d'Abuja à la cérémonie solennelle d'hommage et de lancement de deux ouvrages consacrés à la vision, au leadership et â l'engagement d'Abdulsalami Abubakar qui fête ses 84 ans au service de la paix et de la bonne gouvernance.

L'ancien président nigérian, Général Abdulsalami Abubakar est resté flamboyant. Son sourire habituel et ses gestes affectueux envers ses invités ne l'ont pas quitté. Après d'incessants mouvements depuis jeudi dernier entre l'aéroport d'Abuja et les différents points d'accueil, Général Abdulsalami Abubakar a effectué le déplacement ce vendredi dans la matinée entouré de son staff pour s'enquérir de l'état des commodités de ses invités.

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Il a gardé la même énergie en revenant en début de soirée visiter l'exposition d'un talentueux jeune artiste nigérian dans le hall de l'hôtel Transcorp Hilton d'Abuja. Fasciné par ses tableaux d'art, il a exprimé sa satisfaction et son engagement à accompagner l'industrie culturelle nigériane et africaine, qui » doivent être des symboles de notre identité ».

Soutenue par l'État nigérian et plusieurs secteurs de la vie nationale, l'Héritage du Général Abdulsalami Abubakar (84 ans) sera célébré ce samedi pour son leadership clairvoyant en faveur de la paix et de la gouvernance participative à la Salle des Banquets de la Présidence, plus précisément à la Villa Présidentielle, Aso Rock, Abuja.

L'ancien président nigérian a su placer les intérêts de la nation au-dessus de soi, et trouver les équilibres utiles pour sauver le pays des tourments politico-militaires.

La céremonie de son Héritage et celle de lancement de ses deux ouvrages se dérouleront sous la présidence effective du président nigérian Bola Tinubu avec un invité de marque, l'ancien président de la Commission de l'Union africaine, le Tchadien Moussa Faki Mahamat. Un événement exceptionnel qui célèbre l'héritage durable d'un dirigeant dont la sagesse politique a façonné l'âme d'une nation et inspiré un continent.