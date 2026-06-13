Congo-Brazzaville: Epreuves pratiques du baccalauréat technique - Les candidats évalués sur le savoir faire

Les épreuves pratiques du baccalauréat technique et professionnel, session de juin 2026, se sont déroulées normalement dans les différents centres, du 9 au 13 juin, sur l'ensemble du territoire national.

16 322 candidats ont été en lice pour les évaluations pratiques du savoir-faire technique et professionnel dans les différentes séries et spécialités agricoles et commerciales.

Les candidats de la série R1 ont été évalués en production végétale, ceux de R3 en production santé animale, pendant que ceux de la série R4 l'ont été en machines agricoles. L'évaluation de la série R6, génie industriel, s'est faite sur la topographie et les candidats de la série R7 ont été évalués sur la transformation agroalimentaire pour la valorisation des produits agricoles.

Par contre, d'autres candidats ont passé les épreuves de la construction mécanique basée sur les moteurs des voitures. Les candidats des séries F1, F2, E, F3, F4 et H5 ont été évalués en première partie dans des épreuves théoriques et en seconde dans des épreuves pratiques dans les ateliers.

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Les épreuves pratiques du baccalauréat ont été lancées à Brazzaville par le ministre de l'Enseignement technique et professionnel, Gustave Fulgence René Adicolle Goum, au lycée d'enseignement professionnel agricole Amilcar-Cabral. Dans sa communication, il a montré l'importance de ces épreuves pour cet examen qui considère aussi bien la note de stage que celle du rapport de stage.

Ces épreuves pratiques constituent la dernière étape du déroulement de l'examen, a-t-il indiqué. Il s'est rendu compte du bon déroulement de l'examen dans les ateliers lors de sa descente dans les centres dont le premier a accueilli 330 candidats dont 98 libres et 232 officiels, repartis dans 45 centres pour 29 séries. Dans ce centre, certains candidats ont présenté leurs produits de transformation agricole et d'autres ont fait la démonstration de leur professionnalisme par la manipulation des machines.