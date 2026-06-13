Congo-Brazzaville: BDEAC - Approbation d'une ligne de crédit de 20 milliards FCFA

Le Conseil d'administration de la Banque de développement des Etats de l'Afrique centrale (BDEAC) a approuvé, le 12 juin, au cours de session extraordinaire tenue en visio conférence, la mise en place d'une nouvelle ligne de crédit de 30 millions d'euros, soit près de 20 milliards FCFA, accordée par la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA).

Le prêt s'inscrit dans le cadre de la mobilisation des ressources portant sur les initiatives engagées par la BDEAC afin de renforcer durablement ses capacités financières et de soutenir le financement des économies de l'Afrique centrale. Une illustration de la solidité de la coopération entre elle et la BADEA, et traduit la confiance renouvelée de la Banque envers la stratégie et les perspectives de son développement.

Pour les administrateurs, l'accord témoigne le rôle déterminant de la Banque à mobiliser des ressources financières visant la mise en oeuvre de son Plan stratégique 2023-2027 « Azobé ».

Au regard de l'environnement international actuel en constante évolution, la BDEAC entend poursuivre activement la diversification de ses ressources, en s'appuyant à la fois sur la consolidation de ses partenariats historiques et sur le développement de solutions financières innovantes.

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Au cours de cette réunion, le président du Conseil d'administration, Hervé Ndoba, également ministre Centrafricain des Finances et du Budget, a salué la poursuite de la mise en oeuvre de la liquidité de la Banque et l'approbation du financement de la BADEA.

« La Banque est sur une trajectoire qui se consolide et évolue en termes de mobilisation des ressources auprès des partenaires financiers. Nous sommes fiers de voir notre institution poursuivre ce leadership d'acteur de financement des infrastructures et du développement », a-t-il déclaré, soulignant que la situation financière de la Banque est satisfaisante.

Lors de ce conseil, les administrateurs ont marqué leur accord sur les diligences à accomplir dans le but de d'accéder aux marchés internationaux de capitaux. Une étape importante visant à contribuer à élargir les sources de financement de la Banque et à renforcer sa capacité d'intervention au service du développement économique de la sous-région d'Afrique centrale.

Tout en encourageant la Banque à poursuivre les efforts engagés pour accroître davantage son impact dans le financement des projets de développement et d'intégration régionale, les administrateurs ont également salué, à l'issue de cette session extraordinaire, les initiatives engagées par la direction de la Banque présidée par Dieudonné Evou Mékou, qui s'inscrivent dans la trajectoire définie dans le Plan « Azobé ».