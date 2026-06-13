Congo-Brazzaville: Eau et électricité - Le pays et l'AFD engagés dans plusieurs projets structurants

Le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, Bruno Jean Richard Itoua, a reçu, le 11 juin à Brazzaville, une délégation de l'Agence française de développement (AFD) conduite par son directeur pays, Antoine Chevalier. Le suivi des projets en cours dans les secteurs de l'électricité et de l'eau, ainsi que la préparation de nouvelles initiatives destinées à améliorer l'accès de la population à ces services essentiels ont été au centre de la rencontre.

L'AFD entend poursuivre son engagement aux côtés du Congo dans les domaines de l'électricité et de l'eau potable. C'est le message porté par son directeur pays, Antoine Chevalier, lors de la séance de travail avec le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, Bruno Jean Richard Itoua.

Accompagné de son équipe, le responsable de l'AFD a expliqué que la rencontre visait à faire le point sur les projets actuellement soutenus par cette institution française et à examiner les perspectives de coopération. « Les besoins sont importants au Congo et les ambitions le sont également. L'AFD est là pour accompagner le pays dans la réalisation de ses objectifs », a-t-il déclaré.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Parmi les projets phares évoqués figure la construction de la ligne de transport d'électricité reliant Moukoukoulou à Mindouli. Financé avec l'appui de l'AFD, cet ouvrage est considéré comme stratégique pour le renforcement du réseau national de transport d'énergie. Selon Antoine Chevalier, cette infrastructure contribuera à améliorer l'électrification du pays tout en renforçant la résilience du réseau électrique. Les discussions ont notamment porté sur l'état d'avancement des travaux, les prochaines étapes et le calendrier prévisionnel de leur achèvement.

Au-delà de ce projet, l'AFD prépare de nouvelles interventions dans le secteur de l'électricité. Des études de faisabilité ont ainsi été lancées pour évaluer les besoins de modernisation des réseaux de distribution à Brazzaville et à Pointe-Noire. L'objectif est d'identifier les solutions techniques les plus adaptées afin de rendre ces réseaux plus performants, plus efficaces et mieux résistants aux aléas.

Le secteur de l'eau figure également parmi les priorités de la coopération entre le Congo et l'AFD. L'agence mène actuellement des études de faisabilité destinées à accroître la production d'eau potable à Pointe-Noire. Ces travaux permettront de définir les investissements nécessaires pour répondre à la demande croissante de la population et améliorer durablement l'accès à l'eau.

« Sur le secteur de l'eau, nous souhaitons travailler avec le ministère pour développer ces projets-là. Donc c'est savoir comment les inscrire d'un point de vue technique, financier et dans le temps pour pouvoir les développer », a indiqué Antoine Chevalier.

À travers ces différents projets, l'AFD réaffirme sa volonté d'accompagner le gouvernement congolais dans le développement d'infrastructures essentielles. Les échanges avec le ministère ont également permis d'examiner les modalités techniques, financières et calendaires nécessaires à la concrétisation des futurs programmes dans les secteurs de l'eau et de l'électricité.