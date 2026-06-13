Congo-Brazzaville: Disparition de Domingos Augusto - Le PCT partage son chagrin avec le MPLA

Le secrétaire général du Parti congolais du travail (PCT), Pierre Moussa, a signé le 12 juin, à Brazzaville, le livre de condoléances ouvert pour la circonstance à l'ambassade d'Angola, suite au décès de Manuel Domingos Augusto, témoignant ainsi sa compassion au Mouvement populaire de libération de l'Angola (MPLA).

Figure majeure de la diplomatie angolaise et secrétaire du bureau politique chargé des relations internationales du MPLA, Manuel Domingos Augusto est décédé le 5 juin dernier à Luanda, à l'âge de 68 ans. Dans le livre de condoléances qu'il a signé, Pierre Moussa a exprimé la profonde émotion du PCT, suite au décès d'un homme qui a joué, selon lui, un rôle déterminant dans le rapprochement politique entre le Congo et l'Angola.

« Nous l'avions reçu ici lors de son passage en 2024, à cette occasion, nous avons eu un excellent entretien. Ensemble, nous avons tracé les perspectives d'une coopération renforcée. Nous le regrettons très sincèrement, donc vous transmettrez au gouvernement, au peuple angolais et naturellement au MPLA, notre sentiment de tristesse en ce jour difficile pour les deux pays et les deux partis », a écrit le secrétaire général du PCT.

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Pierre Moussa qui envisageait d'effectuer un voyage d'amitié auprès du MPLA regrette cette disparition, même s'il estime que les liens historiques entre les deux formations politiques devraient continuer à se renforcer en dépit de cette perte inestimable. Pour lui, les ambitions portées par Manuel Domingos Augusto ne disparaîtront pas.

En effet, le secrétaire général du PCT pense que le meilleur hommage à rendre à l'illustre disparu reste la poursuite du travail qu'il a engagé en faveur du rapprochement entre les deux peuples. C'est ainsi qu'il a souhaité que cette perte regrettable soit l'occasion pour le PCT et le MPLA de renforcer davantage leurs relations.

Diplomate chevronné, Manuel Domingos Augusto fut ancien ministre des Affaires étrangères de l'Angola et ancien ambassadeur de son pays au Nigeria, en Afrique du Sud, en Zambie et représentant de l'Angola auprès de l'Union africaine. Il aura consacré plus de quatre décennies au service de la diplomatie angolaise. « Avec la disparition de Manuel Domingos Augusto, l'Afrique perd un diplomate respecté, le MPLA un de ses stratèges les plus influents, et les relations entre le Congo et l'Angola l'un de leurs plus fervents bâtisseurs », a conclu Pierre Moussa.