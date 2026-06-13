Congo-Brazzaville: Basketball - Le sursaut des Diables rouges U18 à Malabo

Neuf ans après leur dernière apparition sur la scène internationale, les Diables rouges masculins de basketball des moins de 18 ans ont signé un retour fracassant sur l'échiquier continental.

Engagés dans les éliminatoires de la Fédération internationale de basketball Afrique zone 4, qui se sont déroulés du 26 mai au 5 juin à Malabo, les jeunes Congolais ont décroché une prestigieuse médaille de bronze en s'imposant largement face à la République centrafricaine sur le score de 83 à 62. Un exploit qui a valu les encouragements de la tutelle.

La performance des Congolais a trouvé un écho favorable au sommet de l'État. Recevant la délégation le 12 juin à Brazzaville, le ministre des Sports, Hugues Ngouélondélé, a salué une victoire qui honore la patrie, rappelant l'engagement du président Denis Sassou N'Guesso en faveur de la redynamisation du sport national.

Toutefois, l'heure est également au pragmatisme. Le ministre a insisté sur la nécessité de professionnaliser l'encadrement des jeunes face aux exigences d'un basketball moderne hautement stratégique.

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Reconnaissant qu'aucune politique sportive d'envergure ne peut se faire sans ressources, il a réaffirmé la volonté du gouvernement d'injecter les moyens humains, techniques et financiers indispensables pour que le Congo retrouve durablement les sommets. L'embellie de Malabo demande désormais à être confirmée par une vision à long terme.

Au-delà de la médaille, c'est le scénario de ce tournoi qui force le respect. La sélection congolaise a abordé, en effet, la compétition en net sous-effectif, ne comptant que huit athlètes valides dans ses rangs, contre douze pour l'ensemble de ses adversaires. Cette infériorité numérique n'a pas entamé la détermination du groupe puisqu'il a ainsi validé son ticket pour la compétition continentale.

Portés par une solidarité à toute épreuve et une ferveur collective, les Congolais ont fait bloc. Pour le chef de la délégation, Rock Mondele, cette réussite repose avant tout sur une unité sacrée entre les joueurs, le staff et le banc, tous animés par la même volonté de faire triompher le drapeau national lors du match de classement.

Cette troisième place marque une étape symbolique majeure pour une catégorie privée de compétitions africaines depuis près d'une décennie. Si le sélectionneur national, Georges Bores Taty, s'est félicité de la bravoure de ses hommes face à des équipes au volume de préparation bien plus dense, il n'a pas caché les lacunes logistiques qui ont précédé le voyage.

Pointant du doigt les reliquats d'une préparation perfectible, le technicien rappelle que ce podium, bien qu'encourageant, met en lumière l'immense chantier qui reste à accomplir pour stabiliser le niveau de l'équipe.