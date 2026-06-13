Tunisie: Avenue Habib Bourguiba - La capitale transformée en scène à ciel ouvert pour le festival du cirque

L'avenue Habib Bourguiba à Tunis s'est métamorphosée, jeudi soir, en une vaste scène à ciel ouvert à l'occasion de l'ouverture de la 9ème édition du Festival international des arts du cirque et des arts de la rue. Des centaines d'enfants, de jeunes et de familles ont convergé vers le coeur de la capitale pour assister aux spectacles carnavalesques et aux performances artistiques qui ont animé les lieux dans une atmosphère de fête.

Avant le début des représentations, plusieurs ateliers destinés aux enfants ont été proposés sur le site du festival. Ces activités interactives leur ont permis de s'initier à l'univers du cirque et des arts de la rue à travers diverses expériences créatives. Entre curiosité, éclats de rire et découvertes, les plus jeunes ont pleinement investi les espaces d'animation, accompagnés de leurs parents venus partager ce moment festif.

Tout au long de la soirée, les performances se sont succédé en différents points de l'avenue Habib Bourguiba. Mêlant musique, mouvement, arts visuels et mises en scène spectaculaires, elles ont offert au public une expérience immersive mettant en lumière la richesse des arts de la rue et leur capacité à investir l'espace public pour aller directement à la rencontre des citoyens.

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L'ouverture a marque le lancement officiel de la 9ème édition du Festival international des arts du cirque et des arts de la rue, organisée du 11 au 28 juin 2026 sous le slogan « Le cirque de demain commence aujourd'hui ». Le festival rassemble des artistes et créateurs venus de plus de dix pays, parmi lesquels la Tunisie, l'Espagne, l'Argentine, l'Italie, la France, le Chili, la Guinée, la Mauritanie, l'Algérie et le Maroc.

Cette manifestation culturelle est organisée par l'Association Paparouni des arts du cirque, en partenariat avec l'Etablissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturelles et artistiques (ENPFMCA), l'Office national du tourisme tunisien (ONTT) ainsi que plusieurs délégations régionales des affaires culturelles.

L'édition 2026 se distingue par son déploiement dans douze gouvernorats : Tunis, Ben Arous, Ariana, Bizerte, Nabeul, Le Kef, Sidi Bouzid, Kairouan, Zaghouan, Siliana, Sfax et Sousse. Cette démarche vise à renforcer la décentralisation culturelle et à rapprocher les arts du cirque et des arts de la rue des publics à travers les différentes régions du pays.

Le programme comprend des spectacles internationaux de cirque contemporain et d'arts de la rue, un village itinérant parcourant les gouvernorats participants, des parades et animations dans les espaces publics, ainsi qu'une résidence artistique internationale à la Maison de la culture Ibn Rachiq à Mohammedia et un camp artistique dans le gouvernorat de Bizerte.

La programmation prévoit également la troisième édition du concours national des arts du cirque au Temple des Eaux de Zaghouan, des rencontres professionnelles favorisant les échanges entre artistes tunisiens et étrangers, ainsi que des circuits touristiques et culturels destinés à faire découvrir le patrimoine historique et culturel tunisien aux invités du festival.

Après cette première étape dans la capitale, la tournée se poursuivra dans plusieurs gouvernorats avant de s'achever le 28 juin à Ben Arous. Créé en 2018, le Festival international des arts du cirque et des arts de la rue poursuit ainsi sa mission de soutien à la création artistique, de promotion des échanges culturels internationaux et de consolidation de la place de la Tunisie comme plateforme des arts vivants.