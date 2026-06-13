Tunisie: Le pays et le Japon célèbrent sept décennies d'amitié

L'ambassade de Tunisie au Japon a organisé, le samedi 13 juin 2026, une journée culturelle spéciale dédiée aux enfants japonais. Cet événement, placé sous le thème « Découvrez la Tunisie », s'inscrit dans le cadre des célébrations du 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la République Tunisienne et le Japon.

L'initiative a été réalisée en étroite collaboration avec la maison d'édition japonaise spécialisée en littérature jeunesse World Library, la municipalité de Chiyoda, ainsi que l'université d'Otsuma.

L'événement a attiré un large public composé d'enfants issus de plusieurs jardins d'enfants et écoles primaires, accompagnés de leurs familles. Le programme a été conçu pour offrir une immersion ludique et éducative dans la culture tunisienne à travers plusieurs activités.

Espaces d'animation : Des corners photos et la distribution de cadeaux souvenirs inspirés du patrimoine traditionnel tunisien.

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Lancement du premier livre pour enfants sur la Tunisie en langue japonaise

Le point d'orgue de cette manifestation a été l'annonce officielle de la publication du tout premier livre en langue japonaise destiné à faire découvrir la Tunisie aux enfants. Né d'une initiative de l'ambassade de Tunisie à Tokyo en partenariat avec World Library, cet ouvrage sera distribué dans les bibliothèques spécialisées en littérature jeunesse, ainsi que dans plusieurs établissements scolaires et préscolaires à travers le Japon.

La couverture de l'ouvrage a été réalisée par la jeune artiste tunisienne Ahlam Khedhri. Résidant en Tunisie et spécialisée dans l'art du manga, elle s'est distinguée en remportant, en 2023, le Prix du Concours annuel de Manga organisé par le ministère japonais des Affaires étrangères. Cette collaboration illustre le dynamisme de la créativité tunisienne sur la scène culturelle nipponne et offre aux jeunes Japonais une nouvelle perspective pour explorer la Tunisie.