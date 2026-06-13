Tunisie: Aéronautique - Echanges tuniso-allemands autour de la sous-traitance et des composants d'avions à Berlin

13 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par R.I

La participation tunisienne au Salon international de l'aéronautique et de l'aérospatiale ILA Berlin 2026, organisé du 10 au 14 juin, a été marquée par une série de rencontres institutionnelles et professionnelles visant à renforcer la coopération dans le secteur de l'industrie aéronautique.

Selon un communiqué de l'Ambassade de Tunisie en Allemagne, l'ambassadeur de Tunisie en Allemagne a effectué, le 10 juin 2026, une visite au pavillon du Groupement des industries tunisiennes de l'aéronautique et du spatial GITAS, présent au salon. Il y a rencontré la présidente du groupement ainsi que son vice-président, dans le cadre du suivi de la participation tunisienne à cet événement international.

En marge du salon, la représentation diplomatique tunisienne a également organisé une réunion de travail avec des responsables de Hamburg Aviation e.V, réseau regroupant des acteurs du secteur aéronautique dans la région de Hambourg.

Cette rencontre a permis d'examiner des pistes de coopération et de renforcer les liens entre les écosystèmes industriels tunisien et allemand.

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Les discussions ont notamment porté sur la valorisation du positionnement de la Tunisie dans la chaîne de valeur de la sous-traitance aéronautique, un secteur dans lequel le pays accueille déjà plusieurs entreprises internationales, parmi lesquelles Latécoère, Safran et Airbus.

Les deux parties ont convenu, selon la même source, de travailler à la mise en place d'un programme de coopération incluant des échanges de visites et la participation conjointe à des salons et événements spécialisés dans l'industrie aéronautique.

Cette démarche s'inscrit dans les efforts visant à renforcer l'intégration de la Tunisie dans les chaînes de production internationales du secteur aéronautique, un domaine considéré comme stratégique pour les investissements industriels et les exportations à forte valeur ajoutée.

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